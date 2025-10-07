ATLETISME
La Pujada a la Seu Vella del 14 de desembre obre inscripcions
Lleida celebrarà el 14 de desembre la 44a edició de la Pujada a la Seu Vella, la prova atlètica més veterana de la ciutat. La jornada comptarà amb la carrera de 10 quilòmetres, que començarà a les 10.30, i la caminada popular, prevista per a les 9.00. Les inscripcions ja estan obertes. Fins a l’1 de novembre, els preus són de 15 a 18 euros, augmentant fins a un màxim de 20 a 22 euros al desembre. La caminada popular té un cost únic de 10 euros.