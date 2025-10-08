ATLETISME
Mitja Marató de Mollerussa amb 650 atletes
La prova, en l’edició número 37, se celebrarà el dia 19 i premiarà l’equip que tingui més dones que finalitzin el recorregut i els que ho facin en menys de 2,5 hores
Una de les proves clàssiques del calendari atlètic lleidatà, la Mitja Marató Ciutat de Mollerussa, celebrarà el proper dia 19 l’edició número 37, en la qual els organitzadors esperen la participació d’uns 650 atletes, entre la prova reina i la carrera de 5 quilòmetres. Una de les novetats és el canvi en l’hora de la sortida, que s’ha programat a les 9.00 a la plaça de l’Esport, amb l’objectiu de mitigar els possibles efectes de la calor, segons van explicar ahir durant la presentació de la carrera l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el president de l’Associació Atlètica Xafatolls, Xavi Puigredón.
El president del club va destacar que el recorregut de la Mitja Marató 13 quilòmetres discorrerà per un circuit urbà i que tornarà a passar per Golmés i Vilanova de Bellpuig, com en les últimes edicions. La disputa de la prova comportarà afectacions a la mobilitat, que anunciarà l’ajuntament. Quant als premis, pujaran al podi els cinc primers atletes masculins i femenins de la general, els tres primers de cada categoria i els millors equips, classificació aquesta que s’elaborarà amb els temps dels quatre primers que entrin a meta i amb la particularitat que ha de ser mixt.
Més premis
També es premiarà l’equip que compti amb més dones que traspassin la línia de meta, en una iniciativa que patrocina la marca Livinda amb la voluntat de potenciar la participació femenina. També serà premiat l’equip amb més corredors que finalitzin la prova i hi haurà un premi econòmic de 500 euros per als que batin el rècord, patrocinat per Prefabricats Pujol en la categoria masculina i Rosselló en la femenina.
Durant el recorregut hi haurà cinc punts d’avituallament i un servei de massatges a l’arribada a disposició dels atletes.