Nova gespa a Gardeny
L’ajuntament inicia els treballs de renovació al camp municipal. Canvia la superfície instal·lada des del 2007
L’ajuntament de Lleida va iniciar ahir els treballs per a la renovació de la gespa artificial del camp municipal de Gardeny, que suposaran la substitució completa de la gespa actual, que portava instal·lada des del 2007, per una de completament nova, homologada amb la certificació FIFA Quality Pro. La modificació, molt esperada pels usuaris de la instal·lació, hauria de garantir “una seguretat més gran” als esportistes, segons va explicar la Paeria.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, acompanyat pel regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, i la presidenta de la UE Gardeny, Emilia Cuenca, van visitar ahir les instal·lacions el primer dia dels treballs de renovació que van ser adjudicats a l’empresa Mondo Ibérica i tindran un cost de 177.395,15 euros, IVA inclòs.
El termini d’execució de les obres és d’entre quatre i cinc setmanes. Aquesta es dedicarà a retirar la gespa actual, que serà reutilitzada pel consistori, i la instal·lació de la nova començarà la que ve.