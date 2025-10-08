ESPORT
Pujar 72 cims en un mes
Kilian Jornet completa el repte ‘States of Elevation’ als EUA amb pics de més de 4.267 metres. Ha recorregut 5.145 km, 1.011 a peu i 4.133 amb bicicleta
L’atleta de Martinet i Montellà Kilian Jornet va culminar amb èxit States of Elevation, un dels seus projectes més ambiciosos, en el qual va ascendir els 72 cims de més de 4.267 metres dels EUA. En total va recórrer 5.145 km, dels quals 1.011 van ser a peu i 4.133 amb bicicleta, acumulant un desnivell positiu de 123.045 metres.
L’aventura va començar el 3 de setembre amb l’ascensió al Longs Peak, a Colorado, i va finalitzar un mes després a l’emblemàtic mont Rainier, a l’estat de Washington. Jornet va travessar alguns dels paisatges més icònics del país, des de les Muntanyes Rocoses fins als deserts de Califòrnia, passant per la Sierra Nevada i els boscos del nord-oest del Pacífic. A Colorado, va completar els 56 pics de més de 4.200 metres, enfrontant-se a rutes tècniques com l’LA Freeway o el Nolan’s 14, a banda de tempestes intenses i forts vents que el van obligar a jornades de fins a 16 hores d’activitat. Des d’allà va recórrer amb bicicleta més de 1.400 km fins a arribar a Califòrnia, on va afrontar un escenari completament diferent: terrenys àrids, ascensos solitaris com el del mont Shasta i passos tècnics a Sierra Nevada. Va ser en aquesta serralada on va completar la travessia Norman’s 13, que va definir com el seu tram favorit i on va marcar un nou Fastest Known Time (rècord de velocitat per a una ruta), pendent de validació oficial.
L’última etapa el va portar fins al nord-oest, culminant el repte al mont Rainier, una de les ascensions més tècniques del recorregut i complicada per les recents nevades. Jornet va assolir el cim i ho va celebrar menjant pizza, sorprès per la diversitat de paisatges i fauna. “Més enllà dels números, ha estat una aventura i una forma d’explorar llocs que ara són molt especials per a mi”, va assenyalar.
Vessant social
El projecte també va tenir un enfocament social gràcies a la Kilian Jornet Foundation, que va organitzar quatre esdeveniments Running Minds i dos jornades de restauració de senders amb la participació de més de 500 persones. A més, en col·laboració amb 21 organitzacions, es va promoure la protecció dels espais naturals públics, aconseguint que desenes de participants enviessin missatges a legisladors nord-americans en defensa d’aquestes àrees.