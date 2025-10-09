L’AEM busca deixar enrere "un inici de temporada molt dur"
El seu tècnic, Joan Bacardit, es mostra convençut que "quan arribi la primera victòria, anirem cap a dalt"
L’entrenador de l’AEM, Joan Bacardit, va admetre que a l’equip li ha costat recuperar-se de la dura setmana passada, en la qual va caure eliminat de la Copa davant de l’Europa (1-3) i va encaixar una golejada davant del Barça (5-0), però va continuar lloant la bona feina de l’equip i, abans de rebre aquest dissabte al Villarreal, va dir que la plantilla necessita un bon resultat que els permeti canviar el rumb.
“Estic convençut que quan guanyem el primer partit, i d’una manera contundent, anirem per a dalt”, va afirmar Bacardit. L’entrenador va insistir en què l’equip “l’inici de temporada està sent molt dur, però l’equip està treballant molt” i que el més important és mantenir la confiança. “Són moltes hores de treball sense la recompensa del dia del partit, que és el que volem tots. Però la plantilla segueix amb bona actitud i això és clau per tirar endavant. Crec que avui ha estat el millor entrenament de la setmana”, va afegir.
Un dels principals desafiaments de l’AEM està sent la falta d’encert de cara a porteria. Bacardit, tanmateix, prefereix veure el costat positiu: “Prefereixo arribar deu vegades i no marcar que arribar una i fer-ho. El fet de crear ocasions és un bon símptoma. Em preocuparia si no arribéssim, perquè això sí que seria senyal que alguna cosa no estem fent bé,” va destacar.
De cara al partit davant del Villarreal, en el que seran baixa per lesió Vero Ferrer i Laura Fernández, el tècnic va advertir que el rival “és un equip molt reconeixible, amb un sistema molt definit per atacar i per defensar. Encara que sàpigues el que et faran, t’ho acaben fent perquè tenen jugadores de molt nivell”. En aquest sentit, va explicar que l’AEM haurà “de detectar els seus punts febles i minimitzar els seus punts forts, com les transicions i els canvis de sistema.”
Per la seua part, la futbolista Cintia Hormigo va coincidir amb el seu entrenador en què l’equip està preparat per fer un pas endavant. “Estem entrenant dur, amb moltes ganes i il·lusió, com el primer dia. És cert que no ens acompanya per diversos factors, però això es traurà”, va assegurar la jugadora, que va subratllar la confiança que hi ha dins del vestidor. “Quan arribi la primera victòria, aniran encadenades les següents. Aquest és el plus que falta”.
Hormigo també va voler posar de relleu el treball col·lectiu i l’adaptació als canvis d’aquest curs. “L’any passat teníem un altre estil de joc. Aquest any és diferent, però més atractiu. Ens estem adaptant bé perquè hi ha perfils de jugadores diferents i de molta qualitat”, va explicar.
Tant Bacardit com Hormigo van coincidir que l’equip necessita un cop anímic que trenqui la ratxa i els permeti recuperar la confiança. “Necessitem aquesta primera victòria per reforçar-nos i creure encara més en el que fem”, va apuntar el tècnic. “Les ganes segueixen vives, i més que mai”, va tancar la jugadora.