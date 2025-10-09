Ivan Lara dimiteix com a entrenador de l’Alpicat després de tres jornades
L’entrenador de l’Alpicat, Ivan Lara, va dimitir del seu lloc després de només tres jornades de Lliga, malgrat haver arrancat la competició amb 7 punts dels primers 9 en joc i amb l’equip encara invicte. Segons va avançar UA1 i va poder confirmar SEGRE, el tècnic del conjunt lleidatà, que va arribar aquest mateix estiu al càrrec, no es va presentar als entrenaments d’aquesta setmana i la causa de la seua dimissió vindria arran d’una desavinença amb el president de l’Atlètic Lleida –club amb el qual té un acord d’afiliació–, Josep Maria Oromí, després del partit de dissabte.
Fonts de l’Alpicat confirmen a SEGRE que el tècnic no ha acudit als entrenaments des de l’arrancada de la setmana i ha comunicat la seua marxa al seu entorn, tot i que encara no a la directiva de forma oficial. Val a recordar que és la segona dimissió d’un entrenador de l’Alpicat en menys de sis mesos, perquè just abans de disputar l’última eliminatòria de play-off davant del Tàrrega per pujar a Primera Catalana, l’ocupant de la banqueta, Xavi Gabernet, va dimitir del seu lloc també per desavinences amb l’entitat. Malgrat això, amb Edgar Tornero a la banqueta, l’equip del Segrià va aconseguir l’ascens i va obrir una nova etapa aquest estiu, afiliant-se amb l’Atlètic Lleida i amb Ivan Lara a la banqueta, que haurà de ser rellevat pròximament.