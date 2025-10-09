BÀSQUET
“L’afició ens va donar un extra de motivació i energia”
Golomán destaca la unió i assegura que “juguem com un veritable equip”
Gyorgy Golomán ha estat una de les sorpreses d’aquesta estrena de Lliga. El pivot hongarès es va erigir en el primer MVP de la temporada de l’Hiopos Lleida amb el seu 22 de valoració que va firmar davant del Breogán, al vorejar les dobles figures (16 punts i 9 rebots). “Va ser un bon partit per a mi, un bon inici, també per a l’equip. L’important és que guanyem. Sempre està bé començar guanyant, especialment a casa, amb tots els teus fans, és la millor forma, però la temporada és molt llarga i espero que puguem tenir més victòries com aquesta”, va assenyalar Golomán, que va destacar el suport de la grada del Barris Nord. “Va ser increïble, ens van donar un extra de motivació i d’energia, i espero que puguem repetir-ho”, va afegir.
El pivot magiar, que va ser el quart millor rebotejador defensiu de la primera jornada amb set captures, va enaltir el joc col·lectiu de l’Hiopos. “Funcionem molt bé com a equip, lluitem els uns pels altres i això ens dona una gran identitat com a equip i així ho hem demostrat. Vam cometre errors tant ofensivament com defensivament, però en general vam jugar com un veritable equip”, va afegir.
Quant al matx d’aquest diumenge a la pista del Barça, Golomán té clar que no tindrà similitud amb el de fa dos setmanes. “No hem de fixar-nos tant en el resultat de si vam guanyar o no en aquell partit, sinó en el fet que vam poder detectar coses que ells fan, igual com ells de nosaltres. Serà un partit completament diferent, perquè jugarem a casa seua, davant de de la seua afició, així que serà complicat. Ja sabem qui és el Barça, un dels millors equips de la Lliga i d’Europa i, per tant, hem de tractar-lo com el que cosa és”, va avisar.
Top 5 de l’Hiopos
A part del magiar, tres jugadors més de l’Hiopos figuren en el Top 5 de la primera jornada, entre ells Caleb Agada i Melvin Ejim, que també van acabar amb dobles dígits de valoració, amb 19 i 16, respectivament. El nigerià va ser el quart millor assistent (6), mentre que el canadenc va ocupar la tercera posició en rebots ofensius (4) i en l’estadística +/. També figura en el Top 5 Corey Walden, quart en recuperacions (3).