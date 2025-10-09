CICLISME
El MiniDH de Rosselló reuneix 70 joves ciclistes
Entre prebenjamí i infantil
Rosselló va celebrar diumenge passat la vuitena edició del MiniDH, una prova de descens que va reunir uns 70 joves ciclistes de categories des de prebenjamins fins a infantils, tant masculines com femenines, i que va ser puntuable per al Campionat de Catalunya d’aquesta disciplina.
En la classificació general masculina, el triomf va ser per a Nil Molano, del Club Enric Jufré Vic, mentre que a la general femenina es va imposar la lleidatana Zoe Orna, del Club Andora. Ambdós taules incloïen totes les categories.
La resta de ciclistes lleidatans també van aconseguir resultats meritoris en algunes de les categories.
Els més destacats van ser Quim Florensa, del club Terres de Lleida, que es va proclamar vencedor en la categoria principiants, i el local Roc Jové, del Multi Bike Lleida, tercer a la categoria infantil. L’organització del MiniDH de Rosselló va valorar molt positivament aquesta edició, que consolida la prova com una cita destacada del calendari català de descens infantil i fomenta la participació dels més joves en el ciclisme de muntanya a la demarcació de Lleida.