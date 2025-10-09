MOTOCICLISME
Mundial a Oliana fins al 2027: El Moto Club Segre firma un contracte per un any amb la promotora portuguesa del certamen
El Moto Club Segre firma un contracte per un any amb opció a un altre amb la promotora portuguesa del certamen. La cita lleidatana serà la segona del calendari del 2026, de l’1 al 3 de maig
Oliana s’ha assegurat una prova del Mundial d’enduro durant els dos propers anys, fins al 2027. Eric Augé, un dels responsables de la secció del Moto Club Segre a Oliana, va firmar la setmana passada el contracte amb l’empresa portuguesa Prime Stadium, promotora del Campionat del Món, sota la fórmula d’1+1, si bé l’opció de prorrogar-lo la té sempre el club. “Ens hem volgut curar en salut perquè depenem molt de la gent d’Oliana perquè col·laborin durant el campionat i preferim fer períodes curts, malgrat que tant el promotor del Mundial com la Federació Internacional (FIM) ens havien ofert tres anys”, va indicar Augé.
Aquesta serà la cinquena prova mundialista que organitzarà el Moto Club Segre en tota la seua història. La primera va ser el 1991, també a Oliana, que va allotjar també la d’aquest any, mentre que les altres dos van tenir lloc el 1999 i el 2011, ambdós a Ponts com a centre neuràlgic. Lleida ha acollit un cinquè Mundial, el 2014 a Solsona. Enllaçar durant tres anys una prova d’aquest calibre “és una gran satisfacció i un premi i un reconeixement a tot el treball que s’està fent. Van quedar molt contents de com va anar tot i destacant que feia molt temps que no corrien una cursa com la nostra”, va explicar Augé.
El Gran Premi d’Espanya d’Oliana es disputarà de l’1 al 3 de maig i serà la segona cita del calendari, que arrancarà el 10 d’abril a Sicília, Itàlia, per seguir després a Finlàndia, Portugal, que allotjarà dos proves de manera consecutiva, França i Gal·les, on acabarà a mitjans d’agost com ja és habitual els últims anys.
Participació important
Al ser de les primeres carreres del certamen, es preveu una participació important, propera als 150 pilots, i comptarà amb totes les categories, des d’EnduroGP, Enduro1, Enduro2 i Enduro3, passant per dones, Júnior1, Júnior2 i 125, a banda de la categoria Open Sènior, que és més amateur.
Encara no està clar si la prova lleidatana, com ja va ocórrer aquest any, serà puntuable per al Campionat d’Espanya. El problema rau en el fet que algunes de les categories estatals no poden disputar-se dins del programa del Mundial. “Encara hem de parlar-ho amb la Federació Espanyola, però ara mateix està en l’aire”, va reconèixer en aquest sentit Augé.
Quant al pressupost, el Moto Club Segre preveu unes despeses d’entre 180.000 i 200.000 euros, un import que cobrirà gràcies al suport institucional i a diversos patrocinadors.