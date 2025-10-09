FUTBOL
Processen el futbolista Rafa Mir per presumpta agressió sexual
Haurà de declarar dilluns acusat de violar una jove el 2024
El davanter de l’Elx Rafa Mir, actualment cedit pel Sevilla, ha estat processat formalment per un presumpte delicte d’agressió sexual “fent servir violència” contra una jove de 21 anys al seu domicili a Bétera, que hauria ocorregut l’1 de setembre del 2024 quan militava al València.
Rafa Mir, que sempre ha mantingut la seua innocència des de l’inici, haurà de comparèixer a declarar dilluns vinent als jutjats de Llíria (València), segons publica el diari Las Provincias. L’esmentat jutjat ha dictaminat l’existència d’“indicis i no meres sospites” que apunten a dos episodis de presumpta agressió sexual amb ús de violència contra la jove denunciant de 21 anys d’edat.
Així mateix, se li ha imposat una fiança de 12.500 euros i una de 5.000 euros al seu amic Pablo Jara. Mir va ser detingut quan es trobava cedit pel Sevilla al València. La denúncia va ser interposada per una dona que va conèixer la matinada de l’1 de setembre, en un encontre en el qual també eren presents el futbolista Pablo Jara i una amiga de la denunciant, que també ha denunciat Jara per presumpta agressió sexual. Després de la seua detenció i declaració al jutjat, on el jugador va negar els càrrecs al·legant que les relacions van ser consentides, Mir va quedar en llibertat provisional i no es va sol·licitar presó preventiva per cap de les parts.
Actualment, el jugador està subjecte a mesures cautelars estrictes, com la retirada del passaport i prohibició de sortir del país, ordre d’allunyament de 500 metres i prohibició de contacte amb la denunciant i l’altra dona que va denunciar Jara, i obligació de firmar setmanalment en seu judicial. El València va imposar una sanció econòmica al davanter i a l’acabar la temporada va tornar al Sevilla.