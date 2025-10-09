FUTBOL
El Vila-real-Barça de Lliga, a Miami el 20 de desembre
LaLiga ho va confirmar ahir després que la UEFA hi donés l’aprovació dilluns
LaLiga va comunicar ahir de manera oficial que el Vila-real-FC Barcelona de la jornada 17 es jugarà al Hard Rock Stadium de Miami (EUA) el proper 20 de desembre. La patronal va emetre un comunicat oficial, al mateix temps que el seu president, Javier Tebas, ho confirmava des de Miami en un acte. “Jo crec que, tret d’algun petit tema formal, ja està pràcticament acabat i podem dir que el dissabte 20 de desembre es jugarà a Miami un partit oficial de Lliga: Vila-real-FC Barcelona. Un partit en què hi haurà punts en joc, que en comptes de jugar-se a La Ceràmica es jugarà al Hard Rock Stadium d’aquí de Miami”, va dir.
El llarg procés de portar als Estats Units un partit de Lliga va veure la llum verda dilluns quan la UEFA va donar vistiplau que el matx es portés fora de les seues fronteres.
Referent mundial
En la nota oficial d’ahir, LaLiga insisteix que la iniciativa “reforça la imatge del futbol espanyol com a pioner i referent mundial”. A més, la patronal “reitera el seu compromís amb els seguidors a Espanya” i, per això, “s’han previst mesures de compensació per als abonats del club local”. “Amb aquest partit fem un pas històric que projecta LaLiga i el futbol espanyol a una nova dimensió. Entenem i respectem les inquietuds que pugui generar aquesta decisió, però és important posar-la en context: es tracta d’un sol partit dins dels 380 que conformen la temporada”, comenta Tebas en el comunicat.
“Com a club global, amb milions de seguidors a tot el món, aquesta oportunitat reforça el nostre compromís amb els fans internacionals, especialment als Estats Units. Un partit oficial en una ciutat com Miami, amb una gran comunitat culer, serà sens dubte un gran espectacle amb dos equips competint al màxim nivell”, comenta el president del Barça, Joan Laporta.
“No tinc dubte que Garcia és el titular”
El porter del FC Barcelona Wojciech Szczesny no té “cap dubte” sobre qui ha de ser el “número u” de l’equip, assegurant que aquest lloc pertany a Joan Garcia, al qual desitja que es “recuperi com més aviat millor” i pugui jugar davant del Reial Madrid el proper dia 26. “Valoro molt la claredat de la meua relació amb el Joan (Garcia). Ell sap quin és el meu paper i jo vull influir que jugui al millor possible”, va afirmar Szczesny, titular arran de la lesió del català.
Karanka defensa la gestió amb Lamine
Aitor Karanka, director tècnic de la selecció absoluta masculina, va deixar clar ahir que tot el que s’havia esdevingut amb Lamine Yamal s’havia gestionat des de l’RFEF amb “màxima transparència, màxima col·laboració i, sobretot, màxima cura al jugador”.