GIMNÀSTICA
Un altre repte superat
La gimnasta de Maials Àngela Mora, amb síndrome de Down, ja és a Oslo per als Special Olympics. Gràcies a trobar un patrocinador, el Grup Griñó
Àngela Mora ja és a Oslo. La gimnasta lleidatana, que va fer història el desembre del 2021 a Pamplona al convertir-se en la primera esportista amb síndrome de Down a participar en un Campionat d’Espanya de gimnàstica artística en igualtat de condicions amb la resta d’esportistes, tornarà a marcar una fita en la seua carrera esportiva al participar en una prova amb normativa similar als Special Olympics, la International Friendship Competition, que comença avui i que acaba diumenge vinent a la capital noruega.
No és el seu debut internacional, però es tracta d’una competició més oficial que quan va participar fa dos anys en una prova a Portugal. “Estic molt contenta, però amb una mica de vergonya perquè hi haurà molta gent veient-me i em posaré nerviosa”, va confessar la jove gimnasta de Maials abans d’agafar el vol a Barcelona. No obstant, com la seua entrenadora Maribel Moncasí li va xiuxiuejar, va matisar que “quan començo l’exercici ja se’m passen els nervis perquè em concentro en el que faig i no penso en res més”.
Com ja va ocórrer en el seu debut internacional a Portugal quan va poder competir gràcies a una beca de 5.000 euros que li va concedir la Fundació SIFU, en aquesta ocasió compta amb un patrocinador privat, Grup Griñó, que va acudir de seguida a la crida de Maribel Moncasí a través de les xarxes socials. “Tinc un nou repte. Vaig competir a l’Estatal i ara vull competir a nivell internacional. M’ajudes?”, deia la gimnasta del Fedac Lleida en el vídeo de promoció de la campanya. “Quan vaig conèixer la trajectòria de l’Àngela, vaig pensar que havíem d’estar al seu costat. És del nostre territori i representa valors com l’esforç, la constància i la superació, molt alineats amb el de la nostra companyia. Volem contribuir al seu talent”, va indicar Joan Griñó, conseller delegat d’aquesta empresa especialitzada en serveis mediambientals, economia circular i generació d’energia renovable.
L’acord de patrocini, encara que la quantitat no ha transcendit, cobreix la totalitat dels costos de competició de la gimnasta durant tot l’any i inclou una aportació la resta de companyes del Club Gimnàstic Fedac-Lleida, que rebran nou material i equipament esportiu. L’Àngela s’entrenarà avui i demà entrarà en competició.