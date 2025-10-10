L’Atlètic Lleida busca traslladar a la Lliga les bones sensacions de la Copa
Gabri García diu que "l’equip encara està conjuntant", abans de visitar l’Espanyol B, ambdós a la recerca de la seua primera victòria lliguera
L’Atlètic Lleida afronta el partit de diumenge davant de l’Espanyol B amb energies renovades i la intenció de transformar les bones sensacions de la Copa Federació en una victòria que es resisteix en la Lliga. Després de diverses jornades amb partits entre setmana, l’equip de Gabri García ha pogut treballar amb més calma i recuperar efectius.
El tècnic de l’Atlètic Lleida va reconèixer que "quan no guanyes, cal mirar el perquè", però es va mostrar tranquil perquè "és part de la normalitat en un grup que encara està conjuntant. Tenim molts jugadors nous i joves, i ens falta aquesta experiència en la categoria. Però estem progressant i l’objectiu és tancar millor els partits”.
“Ha estat una setmana bona. Després de tantes setmanes amb partits, necessitàvem recuperar i baixar una mica la càrrega. Alguns jugadors portaven molts minuts i hem pogut donar-los un respir. També hem aprofitat per corregir detalls i reforçar conceptes tàctics”, va explicar l’entrenador en la roda de premsa prèvia al xoc abans de l’Espanyol B, que es va realitzar pocs minuts després que la RFEF publiqués que l’equip lleidatà s’enfrontarà al primer equip blanc-i-blau a la Copa del Rei el dijous 30 d'aquest mes a les 21.00.
Sobre el rival, el tècnic va assenyalar que “arribem en dinàmiques semblants. Ells també han tingut resultats ajustats i encaixen gols, com nosaltres. Són un equip valent, amb defensa avançada, i haurem de treure’ls la iniciativa perquè no ens sotmetin". "Volem ser protagonistes i repetir la bona imatge de l’últim partit”, va destacar el de Sallent, que veu similituds entre l’Espanyol B i el seu últim rival, el Girona B, davant del qual van empatar diumenge passat (1-1).
El tècnic també va apuntar que “ara entrem en una fase amb rivals exigents, però això ha de motivar-nos", ja que dimecres vinent el conjunt lleidatà disputarà les semifinals de la Copa Federació davant de l’Ourense. "La prioritat és el partit de diumenge, encara que també volem continuar avançant a la Copa, on ens estem trobant bé”, va afegir.
En l’apartat físic, el tècnic va confirmar les baixes de Gio Navarro i Guillermo Cucurull, mentre que Nico Magno ja s’ha reincorporat al grup. “A poc a poc anem recuperant jugadors, i és important que tots estiguin disponibles, perquè necessitem a tot l’equip en aquest tram de la temporada,” va subratllar.