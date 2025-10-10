BÀSQUET
L’Hiopos espera un miler d’aficionats al Palau
El club no ha tramitat cap entrada perquè el Barça n’oferia a 41 euros
El partit d’aquest diumenge al Palau Blaugrana davant del Barça suposarà el primer gran desembarcament de la temporada de l’afició de l’Hiopos Lleida. El club calcula que acudiran prop d’un miler de seguidors al coliseu blaugrana, animats per la prometedora estrena de dissabte passat davant del Breogán, a qui van passar per sobre amb un joc coral.
Serà una afluència molt similar a la que ja hi va haver la temporada passada a l’Olímpic de Badalona davant el Joventut, així com al mateix Palau i en l’estrena de Lliga al Príncipe Felipe de Saragossa, on van acudir més de 800 aficionats.
Aquesta vegada el club no ha tramitat cap de les entrades, ja que el Barça les va oferir a un preu de 41 euros, quan al web de la mateixa entitat se n’estan venent moltes per sota d’aquesta quantitat, entre 35 i 11 euros, si bé algunes zones són de visibilitat reduïda.
Diumenge que ve a les 12.15 h
Melvin Ejim, que en la seua estrena oficial amb l’Hiopos va aportar 13 punts i 8 rebots, per a una valoració de 16, es va referir al partit davant el Barça de diumenge vinent, que s’ha avançat 15 minuts (12.15) per raons televisives, i va destacar que “serà un gran repte. Sabem que el Barça és un equip molt bo. Han començat jugant molt bé encara que van tenir un partit dur contra el València, però sabem que estaran preparats, així que hem d’estar en la millor forma possible i jugar molt bé el nostre estil de bàsquet, aprofitant els nostres punts forts”. També va reconèixer que el duel “serà totalment diferent” al que van jugar fa dos setmanes en el Trofeu Ciutat de Lleida.
Així mateix, sobre el duel amb els de Lugo va reconèixer que “va ser un bon partit per a mi i per a l’equip, tot i que crec que encara tenim moltes coses per millorar. Hem començat molt bé, però podem ser millors”, va assenyalar un ambiciós Melvin Ejim, que també va tenir paraules d’elogi per a la seua nova afició. “L’ambient va ser increïble, amb molta energia. Els aficionats van ser fantàstics i ens van donar molt suport. Tinc moltes ganes de poder presenciar això més vegades al llarg de la temporada”, va apuntar.
D’altra banda, el base argentí Nico Laprovittola tampoc jugarà davant de l’Hiopos per una lesió muscular.
El tècnic dels lleidatans, Borja Comenge, va comentar ahir en la vigília del debut que “l’encarem amb moltes expectatives, preparats i amb ganes de començar, però també amb molta incertesa perquè no tenim informació dels rivals”.
L’Amara Lleida obre avui la Lliga U amb el Granada
L’Amara Lleida s’estrena aquesta nit (20.30 hores) al Barris Nord davant del Granada a la Lliga U, acabada de crear, que engloba tots els equips sub-22 de la majoria de clubs ACB.