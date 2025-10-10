INNOVACIÓ
Pàdel amb tecnologia IA
El club Waps de Torrefarrera usa intel·ligència artificial amb càmeres instal·lades a les pistes per analitzar estadístiques i moviments dels jugadors. Software de l’empresa emergent catalana Aiball
Dos càmeres vigilen cada punt. Una a cada costat de la pista, atentes a tot el que succeeix: un cop fallat, un globus perfecte, un servei guanyador. Cap detall s’escapa a la seua mirada. No són simples enregistraments, sinó ulls digitals que, gràcies a la intel·ligència artificial, converteixen cada partit de pàdel en una mina de dades: estadístiques, percentatges, patrons de joc. Una tecnologia que ja utilitza la número u del món, Ari Sánchez, i que ara arriba a tots els públics.
L’epicentre d’aquesta revolució en el pàdel lleidatà és a Torrefarrera. Allà, el club Waps ha inaugurat les primeres Olimpíades de pàdel impulsades per Aiball, una empresa emergent catalana que ha desenvolupat un sistema capaç de seguir amb precisió tant la pilota com els jugadors. L’esdeveniment, que es va iniciar el 22 de setembre i finalitzarà el 20 de desembre, podria superar el miler de participants abans de la clausura, segons càlculs dels organitzadors. De moment, en tot just dos setmanes, ja s’hi han inscrit més de 120 jugadors i jugadores, sumant més de 400 medalles en els diferents desafiaments que proposa aquesta peculiar competició.
I no són partits a l’ús, sinó proves dissenyades per millorar les habilitats tècniques. Alguns conviden a treballar la potència i la precisió del servei; d’altres premien la qualitat dels globus o la intel·ligència per dirigir la pilota a zones buides de la pista. I, encara més, cada jugador pot guardar els seus millors punts gràcies al sistema Aiball Highlights. Només cal aixecar els braços en senyal de victòria a la T central perquè la càmera enregistri el cop i el converteixi en part d’un vídeo recopilatori de jugades destacades. A Torrefarrera, el pàdel ja no és només qüestió de raquetes i reflexos: ara també ho és d’algoritmes, dades i càmeres.
Algoritmes per establir un nivell de joc personalitzat
Fa dos anys, Waps va ser pioner a instal·lar la tecnologia d’Aiball a dos de les seues pistes. Des d’aleshores, ambdós treballen per perfeccionar el sistema: ara, a més de registrar vídeos, calcula de manera automàtica encerts i errors, ofereix estadístiques avançades i estableix un nivell de joc personalitzat per a cada participant. Aiball combina algoritmes amb un model que corregeix els possibles errors de les xarxes neuronals. El resultat: un 98% de precisió en el seguiment de la bola i un 99% en la identificació de jugadors, fruit de l’entrenament amb dades de més de 2.000 partides i 400.000 serveis.