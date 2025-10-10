FUTBOL
La selecció retarda el viatge a Elx per la dana
La selecció espanyola de futbol va cancel·lar el seu viatge a Elx per avui divendres a causa de l’alerta roja per fortes pluges emesa per l’Agència Estatal de Meteorologia i la suspensió de tota activitat decretada per l’ajuntament il·licità, per traslladar-se demà mateix, dia del partit oficial contra Geòrgia de classificació per al Mundial 2026 (20.45).
L’avís de dana i de mal temps per a Elx, com a pitjor dia a priori avui, va portar al decret de l’alcaldia de “suspendre tota activitat docent, les activitats a l’aire lliure”, a banda de tancar “les instal·lacions esportives, parcs i jardins”.
Així les coses, la Reial Federació Espanyola de Futbol va sol·licitar l’autorització de la UEFA per realitzar totes les activitats oficials de la prèvia del partit davant de Geòrgia a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.