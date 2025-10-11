FUTBOL
Espanya s’enfronta a Geòrgia sense Olmo, que torna a Barcelona lesionat
La selecció espanyola s’enfronta avui (20.45, La 1) a Geòrgia al Martínez Valero d’Elx, en la fase de classificació per al Mundial 2026. El conjunt espanyol busca el tercer triomf consecutiu per consolidar el liderat del Grup E, encara que arriba amb baixes importants: Lamine Yamal, Nico Williams i l’última de Dani Olmo. L’RFEF va informar ahir que el jugador del FC Barcelona té una lesió muscular a la cama esquerra que el farà ser baixa en els dos partits d’aquesta aturada, i el mateix De la Fuente va reconèixer que havia arribat a la concentració amb molèsties i que ahir, en el seu primer entrenament, es va lesionar definitivament. Segons diversos mitjans, es tracta d’una malaltia al soli que el mantindrà entre tres i quatre setmanes de baixa, cosa que el podria deixar fora del clàssic davant del Madrid. Luis de la Fuente, que va assegurar sentir-se “avalat” i amb ganes de seguir “fins al 2030”, confia a mantenir la ratxa perfecta d’Espanya a Elx, on ha guanyat els sis partits disputats. Davant hi haurà una Geòrgia que és segona del grup, encara que amb la seua estrella Kvaratskhelia en cotó fluix. El seleccionador va advertir que serà “un partit complicat” i va demanar màxima concentració davant d’un rival “amb talent i velocitat”.