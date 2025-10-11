AUTOMOBILISME
L’Europeu arranca avui a Mollerussa amb un centenar de pilots
És el cinquè any que el Pla acull el certamen
Mollerussa viurà avui i demà l’espectacle del FIA European Autocross Championship que per cinquè any consecutiu recala al circuit municipal Parc de la Serra. El traçat del Pla d’Urgell acull la penúltima cita de la temporada 2025 amb els títols encara en joc en les categories SuperBuggy, Buggy1600, JuniorBuggy i Crosscar. Hi haurà una participació d’un centenar de pilots. La categoria Crosscar tornarà a comptar amb una inscripció de luxe i amb l’única representant lleidatana en el certamen, la pilot de l’Escuderia Mollerussa Ares Lahoz, que intentarà lluir-se davant del seu públic a la recerca del seu segon podi de la temporada. En la mateixa cilindrada correran Juanjo Moll, Borja González i Pepe Arqué, mentre que en SuperBuggy comptarà amb dos representants espanyols a la graella, Joan Enric de María i Carlos Hernando, que tornen al certamen europeu de manera puntual. La representació espanyola no acaba aquí, i és que la prova lleidatana s’ha erigit en imprescindible per a molts pilots que troben en aquesta cita una oportunitat d’or per mesurar-se contra els millors pilots del continent.
L’activitat va començar ahir amb les verificacions tècniques i administratives, mentre que avui està previst el warm up i les sessions d’entrenaments cronometrats que definiran les graelles de sortida per a les mànegues classificatòries, les primeres de les quals es disputarà durant la tarda. Demà diumenge es disputaran les dos mànegues restants, a més de les semifinals i les finals de cada categoria. Per a aquells que no puguin desplaçar-se al circuit de la Serra, la prova es podrà seguir en viu a través del canal de YouTube de la mateixa escuderia.