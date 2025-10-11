El Vila-real remunta el primer gol de l'AEM al Camp d'Esports (1-2)
Les lleidatanes es van avançar amb un gran gol de Noe al final de la primera part, però a la represa les groguetes van capgirar el marcador
L'AEM ha perdut contra el Vila-real CF per 1-2 en el partit corresponent a la sisena jornada de la Primera RFEF Femenina. Les lleidatanes, tot i avançar-se al marcador abans del descans amb un golàs de Noe per tot l'escaire, no han pogut mantenir l'avantatge en una segona meitat on les groguetes han mostrat la seva superioritat.
La primera part ha estat dominada per les locals, que han tingut més possessió però sense generar ocasions excessivament clares. El Villarreal ha mostrat el seu perill a la contra, especialment al minut 24, quan Alexia ha perdonat en una rematada dins l'àrea petita. Les lleidatanes han hagut de fer un canvi prematur per la lesió greu de Paula Rojas, substituïda per Nora al minut 16. Quan semblava que s'arribaria al descans amb empat, Noe ha executat un impressionant xut llunyà que s'ha colat per l'escaire al minut 45+3 de l'afegit, deixant el 1-0 al marcador.
A la segona part, el panorama ha canviat completament. Les visitants han sortit decidides a capgirar el resultat, tancant l'AEM al seu camp i generant perill constant. El Vila-real ha mostrat la seva efectivitat amb els canvis, ja que Macías, recent incorporada al terreny de joc, ha igualat el marcador només un minut després d'entrar, culminant una jugada dins l'àrea petita al minut 53.
El domini groguet es materialitza amb remuntada
La pressió de les visitants no ha cessat i al minut 66 Aixa ha aprofitat un refús dins l'àrea per marcar el 1-2, completant la remuntada. A partir d'aquell moment, el Villarreal ha mantingut el control del partit tot i que l'AEM ha disposat d'alguna oportunitat per empatar, especialment al minut 86, quan Inés ha tingut una clara ocasió que ha salvat la portera Quesada amb una gran intervenció.
Amb aquest resultat, l'equip lleidatà frena la seva bona dinàmica a la Primera RFEF Femenina i haurà d'intentar recuperar sensacions en la propera jornada. Les de Lleida hauran de treballar en millorar la consistència defensiva i l'efectivitat de cara a porteria si volen seguir competint en aquesta categoria tan exigent.