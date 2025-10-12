AUTOMOBILISME
Ares Lahoz aspira al podi
La lleidatana firma el segon millor registre en Crosscar i s’imposa en una de les mànegues. L’Europeu de Mollerussa va reunir un centenar de pilots
Les primeres batalles del FIA European Autocross Championship de Mollerussa es van viure ahir el Circuit Parc de la Serra al llarg d’una jornada amb quatre categories en lliça i amb els títols encara per decidir, per la qual cosa l’espectacle va ser majúscul. L’holandès Teun van Asten en SuperBuggy, el txec Jakub Novotny en Buggy1600 i el francès Malone Feuillade en JuniorBuggy van ser els corredors que van firmar la pole position en el Campionat d’Europa d’Autocròs, que per cinquè any consecutiu recala a la capital de l’Alt Urgell.
Pel que fa a la categoria de Crosscar, va ser el jove Quim González, que debutava en el certamen continental, el que va donar la sorpresa amb un temps estratosfèric per assegurar-se la primera posició a la graella de sortida, just davant de la pilot lleidatana Ares Lahoz. Els dos es van classificar davant dels principals contendents pel títol.
La primera mànega de les tres previstes en el campionat europeu va començar ahir a la tarda, amb triomfs per a Petr Nikodém i Teun van Asten en SuperBuggy, Danny van den Berg i Rudy van Buren en Buggy1600, Tinus Franssen i Eliska Plná en JuniorBuggy i Iván Piña, Vincent Mercier, Quim González i Ares Lahoz, que busca un altre podi, en Crosscar. Amb aquests resultats va concloure una intensa primera jornada de competició, la vigília de la qual serà decisiva i que decidirà els campions.