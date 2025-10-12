FUTBOL
Un Borges ineficaç continua sense guanyar a casa
Tercera derrota, segona com a local
Borges i Igualada es van mesurar ahir al Municipal Ramon Espasa en un partit en el qual l’equip de l’Anoia va ser el clar dominador del joc, sobretot a la primera meitat, que va concloure amb un avantatge de 0-2, amb gols de Carbó i Fernández, davant d’un quadre lleidatà ineficaç en atac.
A la segona part, el Borges va entrar més ficat en el partit i va posar setge a la porteria de l’Igualada, encara que les seues ocasions no aconseguien l’objectiu desitjat. Garcia, des del punt de penal al 88’, va posar emoció, encara que Bellido, un minut després, va segellar el triomf visitant i la tercera derrota a la Lliga dels de les Garrigues, que continuen sense guanyar com a locals.