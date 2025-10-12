HOQUEI
Debut a casa amb golejada
El Vila-sana supera el Cerdanyola en un partit que no va sentenciar fins als últims minuts. Elsa Salvanyà, un dels fitxatges, va debutar en Lliga davant de la seua nova afició amb tres gols decisius
❘ VILA-SANA ❘ El Vila-sana es va estrenar a la Lliga davant de la seua afició amb una treballada victòria amb el Cerdanyola (5-0), en un partit que no va poder sentenciar fins als últims minuts i en el qual un dels fitxatges, la jove Elsa Salvanyà, es va estrenar amb tres gols decisius a la segona part. Mentre espera que el Comitè de Competició es pronunciï sobre la suposada alineació indeguda en el primer partit de lliga, que ha denunciat el Bigues i Riells al perdre 0-11, l’equip de Lluís Rodero suma tres nous punts en una campanya en la qual el títol de Lliga és un dels seus objectius.
El partit va començar molt bé amb l’1-0 anotat per Maria Porta als tres minuts, però no va ser senzill malgrat la diferència final en el marcador. El Cerdanyola es va defensar molt bé, va crear perill davant de la meta defensada per Sandra Coelho i fins al final es va mantenir dins d’un partit que el Vila-sana va afrontar de nou amb quatre baixes per lesió, les de Victòria Porta, Anna Salvat, Gime Gómez i Laura Pastor.
Al Vila-sana li costava marcar el gol de la tranquil·litat, la qual cosa mantenia les barcelonines dins del partit. A 40 segons del descans Aina Florenza va marcar el 2-0, que va permetre encarar la segona part amb una mica menys de pressió.
En aquest segon període la gran protagonista del partit va ser la jove Elsa Salvanyà que, en el seu debut de lliga davant de la seua nova afició, va firmar un hat-trick decisiu per al triomf lleidatà. Va anotar el 3-0 al minut 34 i, després que Sandra Coelho parés un penal a Gemma Solé al 45, va fer el 4-0 i el 5-0 al 48.
Rodero: “Només pensem a anar partit a partit”
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, es va mostrar satisfet per la victòria en un altre partit que afrontaven amb moltes baixes. “Ha estat complicat, però ara mateix no podem pensar en cap altra cosa que anar partit a partit.” “Som un equip nou i hem mantingut la porteria a zero davant d’un rival que busca el desordre i ens ho ha posat complicat”, va afirmar.