Derrota injusta del Lleida davant l’Hospitalet (0-1)
Un Lleida superior a la segona meitat cau davant d’un Hospitalet tancat
El partit ha començat amb els dos equips molt actius, trepitjant les àrees rivals, però sense crear prou perill als porters. Al minut 35 ha arribat una de les ocasions més clares del partit per part de l’Hospitalet. Un xut potent que ha pogut aturar Satoca i, posteriorment, al refús, han anul·lat el gol anotat per Buba. 4 minuts després, en un servei de cantonada executat per l’Hospi, Pelegrín ha avançat als visitants (0-1). El Lleida encara ha disposat d’un xut a les botes de Revert, malgrat això, s’ha trobat amb el porter rival. Instants després, Aliaga ha hagut de tornar a intervenir amb una rematada de Fran Magno.
La segona meitat ha iniciat amb diverses imprecisions. Però a mesura que ha avançat el temps, ha estat el Lleida qui ha gaudit de les ocasions, amb diverses rematades creant molt perill. Ha estat el conjunt de jordi Cortés qui ha dut la tònica dominant, però no ha pogut batre la porteria rival que, a més, ha sabut jugar molt bé amb les pèrdues de temps. Finalment, després de 7 minuts d’afegit, l’àrbitre ha assenyalat el final del partit amb una nova derrota pel Lleida.
Ara mateix, el Lleida ocupa la darrera plaça de la classificació amb dos punts. La setmana vinent, l’equip de Cortés viatjarà fins a Vic.