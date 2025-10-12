HOQUEI
L’Alpicat cau davant del Palau
Les lleidatanes van plantar cara a les barcelonines, que van sentenciar el partit a la segona part. Lampasona va empatar el gol inicial de Marina Codina, que amb tres gols va ser decisiva
❘ alpicat ❘ Un Alpicat valent va plantar cara a un dels equips potents de la competició, va cedir 1-4 davant del Palau de Plegamans en la tornada de l’OK Lliga Femenina al pavelló Antoni Roure. Les lleidatanes van lluitar fins al final, però van acabar cedint davant l’encert del rival, que va sentenciar el duel amb un hat-trick de Marina Codina.
Després de debutar a la Lliga amb una derrota per 5-2 a la pista del Cerdanyola, l’equip entrenat per Mats Zilken va veure com el partit no començava gens bé, ja que Marina Codina només va necessitar dos minuts per col·locar el 0-1 al marcador. L’Alpicat ho intentava, però tenia dificultats per arribar a la porteria visitant, mentre que cada acció ofensiva del Palau de Plegamans era un perill per a les del Segrià.
Però el partit va canviar al quart d’hora. En una gran jugada, Luly Lampasona va marcar amb un gran tir l’1-1, portant l’eufòria a les grades i elevant la moral de l’equip, que va jugar els seus millors minuts. L’Alpicat es va encoratjar i el Palau amb prou feines podia contenir el joc de les lleidatanes. Ona Moreno, amb una bona rematada al minut 18 hauria pogut avançar el seu equip, però quan semblava que el partit arribaria empatat al descans, Marina Codina va fer l’1-2.
Amb la lliçó apresa, el Palau de Plegamans va saltar a la pista a la segona part disposat a tancar el partit tan ràpid com fos possible, però l’Alpicat es defensava molt bé i tenia en la seua portera, Irache Candal, tota una assegurança insuperable. Podia passar de tot, però el que va succeir és que, al minut 40, Berta Busquets va anotar l’1-3. Va ser un dur cop per a l’Alpicat, que dos minuts després encaixava l’1-4.
El Fraga supera sense problemes el Mieres
El Fraga va aconseguir ahir la segona victòria a la Lliga al golejar per 7-1 el Mieres, en un partit que ja va deixar sentenciat a la primera part. María Sanjurjo va firmar l’1-0 al minut 8 i l’11 Celeste Sanz va posar el 2-0. Va retallar distàncies el Mieres amb un gol d’Ariadna Martínez al 17, però un altre gol de Sanjurjo i un de Carla Fonteglòria van deixar el 4-1 al descans. A la segona part van completar la golejada Teresa Payá, Vinyet Flix i Adriana Soto.