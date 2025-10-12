A l’assalt del Palau Blaugrana
L’Hiopos Lleida busca aquest migdia donar la sorpresa davant del Barça i sumar la segona victòria. Vol confirmar les bones sensacions del debut amb el suport de gairebé un miler d’aficionats
L’Hiopos Lleida té aquest migdia (12.15/TV3) al Palau Blaugrana el primer examen d’alt nivell dels cinc que ha d’afrontar en les primeres onze jornades, en les quals s’enfrontarà a cinc dels considerats grans de la Lliga. I és que després de visitar avui un Barça crescut després de la victòria de divendres a Eurolliga contra el València, que va ser el primer botxí dels blaugranes en l’ACB 2025-2026, els de Gerard Encuentra rebran dissabte precisament al conjunt txe al Barris Nord, on també rendiran visita en aquesta exigent arrencada de competició el Baskonia, Unicaja i Reial Madrid, per aquest ordre.
Les bones sensacions que va deixar l’equip bordeus en la seua estrena davant del Breogán, en un partit que va dominar de principi a final gràcies a una gran defensa i a un joc coral, en el qual van destacar Gyorgy Golomán, Caleb Agada i Melvin Ejim, han elevat la moral d’un equip que acudeix al coliseu blaugrana disposat a donar la sorpresa, si bé és conscient de l’equip que tindrà al davant, molt reforçat pel triomf de divendres, el segon en Eurolliga de tres partits. “Dins del vestidor no s’ha de rebaixar gaire el suflé perquè som bastant conscients del que hi ha, i el que no ho sigui és que encara no coneix prou aquesta Lliga ni els rivals”, va alertar Gerard Encuentra, que demana calma davant d’una temporada que s’endevina molt dura i llarga. “Tenim un calendari d’inici molt dur i, com ja vaig dir, això no va de com comença, sinó de com acaba. Tot és un procés. L’altre dia ens va sortir un bon partit per moltes coses, perquè la nostra gent ens va transmetre una energia especial i l’inici de partit va ser bo, entre altres coses, però ens sortiran partits no tan bons i cal ser conscients d’això. Cal tenir paciència amb l’equip i continua treballant”, va puntualitzar.
L’entrenador lleidatà, que aquest divendres passat va acudir al Palau Blaugrana a veure el Barça-València, els seus dos pròxims rivals en Lliga, va reiterar que encara estan en fase de construcció i no han arribat al nivell desitjat. “L’equip té aquest punt d’il·lusió i ambició que és molt bo, però la Lliga és duríssima i es mou per dinàmiques. Ara en el que hem de centrar-nos és a millorar, créixer i, com dic sempre, passades unes jornades veurem en quin lloc de la classificació estem i si ens podem marcar altres objectius, però ara mateix créixer i ser competitius són els nostres objectius”, va matisar.
L’Hiopos, que tindrà el suport de prop d’un miler d’aficionats a les grades del Palau, afrontarà el partit amb l’únic dubte de John Shurna. El nord-americà, que ja va ser baixa davant del Breogán per una ruptura muscular, s’ha entrenat al marge de l’equip.
Peñarroya critica la falta de temps per descansar
L’entrenador del Barça, Joan Peñarroya, es va queixar després de guanyar divendres el València de la falta de temps de descans que tenen el seu equip entre els partits d’Eurolliga i ACB. “Estem en una situació de desavantatge molt gran”, va dir respecte a altres equips de la Lliga espanyola, i va afegir: “Els jugadors han de recuperar els esforços. En 34 hores tornem a estar aquí (per jugar contra l’Hiopos Lleida a la Lliga Endesa) i hi ha poc marge per recuperar i cap per entrenar-nos”.
La segona jornada de la Lliga Endesa va arrancar ahir amb quatre partits que van concloure amb tres victòries foranes. L’únic que va aconseguir vèncer a casa va ser el Manresa, que va sumar el primer triomf al derrotar àmpliament el Granada (83-68). El Girona, per la seua part, va encaixar un sever correctiu a casa davant del Múrcia (71-93), líder provisional juntament amb Unicaja i Tenerife, que també van guanyar ahir a domicili contra el Gran Canària (72-81) i l’Andorra (64-96), respectivament.