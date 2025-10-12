Nova desil·lusió
L’AEM cau al Camp d’Esports contra un Vila-real que va capgirar el marcador a la segona part. Les lleidatanes s’avancen per primera vegada en la temporada amb un gol de Noe, però no aconsegueixen mantenir l’avantatge i continuen sense guanyar a la Lliga
❘ lleida ❘ No hi ha manera. L’AEM va tornar a caure ahir al Camp d’Esports davant del Vila-real per 1-2 i continua sense conèixer la victòria en la present campanya de lliga. Les lleidatanes, que van començar guanyant per primera vegada a la Lliga gràcies a un gol de Noe en l’últim minut del primer temps, no van poder fer bo l’avantatge, que va ser neutralitzat pel rival. De nou, a l’AEM se li van entravessar els segons 45 minuts.
Malgrat oferir un grandíssim nivell en el primer temps, el Vila-real va castigar amb dos gols de Macías i Aixa que van ser definitius per emportar-se el xoc. Les de Jordi Ferriols van aprofitar els breus minuts de desconnexió lleidatana per castigar i molt un AEM que ho va intentar fins al final amb molt d’ímpetu, però que va ser incapaç de puntuar per segona jornada consecutiva.
Al partit, Joan Bacardit va saltar al camp amb un 4-2-3-1. Una formació que li va permetre imposar-se al centre del camp del Vila-real i que va ser clau per a la traça lleidatana en els primers 45 minuts. Les locals van saltar al camp amb tot, a la recerca de deixar enrere la seua última derrota a domicili davant del Barça B per 5-0; i ho van aconseguir. Les de Bacardit es van refugiar en els laterals. Loba, des del perfil dret, va acumular bona part de les accions ofensives dels primers compassos amb una centrada en el minut 1 que no va trobar rematadora i una centrada-xut que va marxar desviada. L’acèrrima pressió de l’AEM i el seu bon joc va anul·lar per complet un Vila-real que era incapaç de reaccionar. Al minut 15, Nora va haver d’entrar al partit després de la lesió de Rojas. No va canviar res, l’AEM va continuar dominant i poc després Inés va rebre una centrada lateral entrant des de segona línia que va sorprendre a la defensa, però el seu cop de cap, fluix, el va atrapar sense problema Quesada. Avisava l’AEM. També va avisar el Vila-real que amb molt poc va poder fer gaire mal a les locals després que Alexia, exjugadora aemista, no materialitzés una recuperació alta que es va perdre sobre el travesser. Amb l’ocasió visitant el partit es va refredar. L’AEM va seguir dominant, però sense tanta superioritat com en els primers 30 minuts. Tot i així, quan el partit s’encaminava al descans, Noe va rebre una pilota. Va conduir amb classe i quan es va plantar a la frontal va vèncer Quesada amb un potent cop amb la dreta creuat que obria el marcador en l’afegit (1-0). La centrecampista es va estrenar de cara a porta i les lleidatanes manaven per primera vegada a la Lliga.
A la represa, el guió va canviar. El Vila-real es va ajustar tàcticament i les atacants van començar a entrar en joc. Al 50, Alexia va tornar a desbaratar un error a la sortida d’Inés. La rematada tornava marxar alta. Dos minuts més tard, tots dos equips van moure la banqueta. Bacardit va donar entrada a Evelyn i Ransanz, i Ferriols a Lauris i Macías. Els canvis li van anar genial al Vila-real que, en la primera acció que van connectar Lauris i Macías, va acabar amb el gol de l’empat obra de María Macías (1-1). El gol va deixar tocat l’AEM i ho va aprofitar el rival. Al 55 Aixa avisava, però el control li va quedar malament. La màxima golejadora del Vila-real només avisa una vegada i al minut 65 va aprofitar un rebuig de Lucía Alba a la sortida d’un córner per col·locar a plaer l’1-2. Gerra d’aigua freda per a un AEM que es tornava a veure darrere en el marcador.
Després del gol, les lleidatanes es van bolcar. Més amb orgull i esforç que amb joc associatiu. Al minut 79 Inés va rematar, però el xut va tornar a arribar fluix a les mans de Quesada. Cinc minuts després, la capitana aemista es va tornar a trobar amb una centrada dins de l’àrea, però la portera visitant va aturar la rematada amb molta habilitat. Va continuar lluitant l’AEM, però va ser insuficient. Per molt que ho intentessin, no hi va haver manera d’empatar, quedant-se així amb una nova desil·lusió sobre la gespa del Camp d’Esports.