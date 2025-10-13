FUTBOL
Un bon Guissona imposa el seu joc a l’Agramunt
❘ guissona ❘ El Guissona va superar l’Agramunt (2-0) en un partit que va dominar durant els noranta minuts. El conjunt de la Segarra va portar la iniciativa en el joc i va tenir més protagonisme en atac, davant d’un Agramunt que no va arribar a disparar entre els tres pals i va estar més centrat a contenir els atacs locals. Es va arribar al descans amb l’empat inicial i a la represa una bona jugada conduïda per Ollé ca connectar una passada a Kane que aquest va transformar en el primer gol (1-0). Poc abans del final, Ferrate va aconseguir el 2-0 amb una ramatada de cap. El Guissona va tenir una altra bona ocasió pero el resultat ja no va variar.