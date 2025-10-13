FUTBOL
El Bordeta reforça el liderat amb una golejada despietada
El Bordeta es consolida en el liderat del seu grup a l’aconseguir una nova golejada ahir al camp del Sunyer, que el confirma com un equip temible en aquesta arrencada de temporada. El domini dels visitants va ser total i van demostrar la seua autoritat des del primer moment, entrant al descans amb set gols, quatre d’Adrià, el jugador estrella de l’equip.
Els locals van marcar un únic gol al minut 12 a càrrec de Borrell, sense èxit d’aconseguir remuntar. En la segona part Redondo, Cami i Pallaruelo es van encarregar de marcar els tres gols finals que van fer tancar el marcador amb un escandalós 1-10.