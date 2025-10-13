BÀSQUET
El Cadí dona la cara a Salamanca
Mai es va rendir, però les individualitats locals van decidir. La falta de rotació es va notar molt
❘ salamanca ❘ El Cadí la Seu no va poder assaltar el pavelló Würzburg de Salamanca, rebatejat amb el nom de la seua il·lustre exjugadora Silvia Domínguez, i va acabar cedint (69-57) davant d’un Perfumerías Avenida més encertat i que va tirar de la qualitat individual. L’equip d’Isaac Fernández mai es va rendir, però va trobar a faltar la falta de rotació amb les baixes de Yurena Diaz –lesionada– i Laia Raventós –qüestions personals–, i amb Gianna Aiello, que debutava, fora del partit.
La igualtat va presidir un primer assalt en què els dos conjunts van gaudir d’avantatges significatius. Després de dos triples seguits de les locals (6-4), el Cadí va capgirar el partit gràcies a un parcial de 0-8 (6-12) liderat per un 2+1 de Gonzales i un triple de Gervasini, aprofitant els desajustos defensius de les de Salamanca.
Amb 8-12 en el lluminós, Gianna Aiello feia el debut amb el Cadí, però la seua presència a la pista va ser efímera al carregar-se molt aviat amb dos personals que la van portar de nou a la banqueta.
L’Avenida vivia gràcies a l’encert des de més enllà dels 6,75, cosa que li va permetre reprendre el comandament del marcador amb dos triples de Martín i Meyers. La nord-americana, amb sis punts gairebé consecutius, va liderar l’ofensiva de les de Salamanca, que van aconseguir els cinc punts de renda (19-14), reduïda a dos al final del període després d’un triple de la sueca Werth.
Al poc d’iniciar-se el segon període, Isaac Fernández va haver de parar el partit per un 3-0 de sortida (22-17). El temps mort va fer efecte i amb cinc punts seguits de Werth el partit es va equilibrar de nou, però el Cadí no va tenir continuïtat i el Perfumerías, ara liderat per Djaldi-Tabdi i Cave, va tornar a envolar-se al descans (37-28).
A la tornada dels vestidors, les de Salamanca van aconseguir la desena de punts d’avantatge (40-30), una renda que va saber gestionar malgrat que el Cadí mai no es va rendir. Va poder situar-se a quatre al tram final del tercer assalt (48-44), però una mala posada en escena en l’últim període, en què va arribar a anar 15 punts avall, el va acabar condemnant a la derrota.