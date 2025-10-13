FUTBOL
Derrota malgrat la millora: El Lleida cau per la mínima contra l’Hospitalet i continua sense guanyar ni marcar
El Lleida cau per la mínima contra l’Hospitalet a l’encaixar un gol a pilota aturada i continua sense guanyar. Els lleidatans completen la millor actuació del curs amb un clar progrés en el joc
❘ lleida ❘ El Lleida va caure ahir per la mínima (0-1) a casa contra l’Hospitalet, un dels equips cridats a buscar l’ascens a Segona RFEF. Una derrota dolorosa pel que es va veure sobre la gespa i davant d’una de les plantilles més potents, que va acabar tancada a la seua àrea defensant-se dels atacs del Lleida. L’equip de Jordi Cortés va jugar els millors minuts fins a la data en el que va de curs, sobretot a la segona meitat, en la qual va disposar de diverses ocasions clares per remuntar, però el gol continua sent una tasca pendent i malgrat la millora, continua sense guanyar.
En el primer temps, els barcelonins van aconseguir el control del partit, amb un Lleida que esperava al seu camp. La primera acció que va despertar les aficions va ser un gol ben anul·lat a Buba per fora de joc. Minuts després, al 40, va arribar l’únic gol, obra de Pelegrín a la sortida d’un córner que va rematar de cap a pocs metres de Satoca, que no va poder fer gran cosa (0-1).
Al segon temps, Cortés va moure fitxa amb l’entrada de Pau Russo, que va ser el millor jugador dels lleidatans. Va dirigir el centre d’operacions ofensives i va aportar qualitat i desbordament des del sector esquerre. Però les ocasions del Lleida van tenir nom propi: Òscar Rubio. A través d’un córner va estar a punt d’aconseguir l’empat, però la rematada va acabar salvada sota pals per un defensor. Cinc minuts després, al 70, va arribar una gran combinació entre Sempé, Silva i Russo que va acabar en una rematada de Rubio llançant-se en planxa al segon pal, totalment alliberat a pocs metres del porter Aliaga. El Lleida ho va continuar intentant davant d’un equip visitant que anava traient jugadors d’atac i donant entrada a més defensors. El conjunt entrenat per Cristian Gómez, exjugador del Lleida el 2016, va acabar la contesa amb sis defensors.
Un resultat dolorós que deixa el Lleida com a últim classificat, amb només dos punts i sense trobar el camí del gol en aquestes sis jornades.
Jordi Cortés: “He vist una de les millors versions del Lleida ”
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va lamentar després del partit una nova derrota del seu equip, malgrat que va dir estar content per la imatge de la segona meitat: “He vist una de les millors versions del Lleida des de començament d’any. No només hem estat molt bé defensivament, tret d’en una acció a pilota aturada, sinó que també hem proposat molt en atac.” L’entrada de Pau Russo a la segona meitat va mostrar una cosa que encara no s’havia vist de l’equip, ja que “és un jugador que té aquest talent. Ens ha fet pensar molt més en la porteria rival”. “Me’n vaig trist pel resultat, però satisfet perquè avui s’ha consolidat aquest punt d’inflexió que demanàvem a l’equip.” El tècnic de Balaguer va concloure dient que “els jugadors mereixien més premi”.