FUTBOL
Embussats: L’Atlètic Lleida continua sense trobar el camí de la victòria en un duel amb poques ocasions
Un error de Pau Torres a l’hora de joc va condemnar els de Gabri, que segueixen una setmana més en zona de descens
❘ SANT ADRIÀ DE BESÒS ❘ Un error de Pau Torres quan sortia a buscar una pilota aèria va certificar, en la seua visita a l’Espanyol B, la segona derrota de lliga de l’Atlètic Lleida (1-0) que, després de sis jornades, continua sense sumar la primera victòria en la categoria. D’aquesta manera, els del Segrià segueixen a la zona baixa amb 4 punts, a tres de la salvació, que ara mateix marca el Sant Andreu.
El cert és que una vegada més, els de Gabri no van merèixer perdre, malgrat que es van quedar sense marcar per primera vegada aquesta temporada. El primer temps va oferir jugades amb molts espais per les bandes però sense idees a les àrees, deixant uns primers 45 minuts amb poques ocasions clares. De fet, l’única arribada destacable va ser una rematada de Nil Sauret des de la frontal al minut 12, que va tocar abans en un jugador blanc-i-blau, complicant l’estirada al porter Serred, que va desviar la pilota després que li botés al davant. Al marge d’aquesta ocasió, l’altre fet destacable va ser la lesió al quàdriceps del central Aldo One, que va ser substituït per Agüero, la qual cosa va provocar passar del 5-3-2 al 4-3-3.
El segon temps va començar amb una gran oportunitat per a l’Atlètic Lleida, en un córner al minut 49. Agüero va centrar tan tancat que la bimba es va passejar per la porteria i sota pals, el blanc-i-blau Letono la va treure sobre la mateixa línia, en un desallotjament en el qual l’esfèric va impactar al travesser. Amb els lleidatans fent sensació de superioritat, al minut 59 va arribar la jugada del gol blanc-i-blau, que va condemnar els lleidatans en la primera ocasió local. L’Espanyol B va penjar una pilota per a Ferran Gómez, que no va arribar a rematar, però la seua presència va confondre Pau Torres que a l’hora d’agafar la bimba, se li va escapar de les mans per deixar sol Gómez, que només la va haver d’empènyer per marcar l’1-0.
L’Atlètic Lleida sentia que havia estat massa càstig per al treball fet i va començar a carregar les bandes amb els laterals i extrems per posar centrades als homes de mig camp, que intentaven arribar des de la segona línia. El desenvolupament del partit es va traduir en anades i tornades, amb més ocasions i espais. Malgrat tot, després d’aquest escenari, l’ocasió més clara del partit va arribar a pilota parada, en una falta lateral que va acabar amb una rematada de cap del central Català al pal, al minut 67.
Ja amb el partit descontrolat, al minut 75, un error de marcatge va deixar sol Alejandro Santiago, que després d’un mal control i dins de l’àrea, va creuar massa la pilota en una rematada davant la qual Pau Torres ja s’havia rendit.
Tot i això, eren els de Gabri els qui dominaven la possessió i vivien en camp contrari, mentre el filial blanc-i-blau intentava sortir a la contra. I, de fet, al minut 87, Alya Camara, davanter centre de referència ahir, va tenir l’empat en un rematada de cap a un metre de la porteria. Però el guineà la va enviar alta després que la centrada de Moró li quedés lleugerament fora de l’abast.