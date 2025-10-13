FUTBOL
Empat cruel del Mollerussa
Els del Pla d’Urgell van dominar, però van pagar car un error defensiu al llindar del descans. Franki va estavellar un xut al pal i el visitant Eldhaji hauria pogut decantar el xoc al final
❘ mollerussa ❘ La victòria continua sent esquiva per al Mollerussa. Ja sigui a casa o fora, l’equip lleidatà continua sense assaborir el triomf després de sis jornades. Aquesta vegada va ser a casa i contra la Muntanyesa, un rival aguerrit i sempre competitiu. Els barcelonins es van reposar a un gol matiner de Lamin i van treure profit d’un error defensiu del Mollerussa per sumar un punt d’or (1-1), malgrat que els del Pla d’Urgell van ser superiors.
El partit va començar amb emocions i aturades a parts iguals. El conjunt de Kiku Parcerisas es va avançar en la primera triangulació amb sentit. Al minut 3, Lamin va obrir la dreta a Coll i aquest va filtrar una passada que, després d’un rebot, va acabar a Lamin perquè aquest anotés l’1-0. El gol, protestat pels visitants per un possible fora de joc, va deixar pas a una sèrie d’interrupcions. Rey va patir un tall al pòmul i el porter Batalla també va haver de ser atès. Ambdós es van recuperar. No va tenir la mateixa sort Rocky, que va ser substituït per Pol Canillo per lesió. A partir d’allà, el Mollerussa va temperar el ritme, malgrat que al 22 la Muntanyesa va avisar amb un cop de cap d’Amhot que va treure Batalla. Tres minuts després, Franki va estavellar la pilota al travesser en un córner. El partit es dirigia al descans amb la victòria del Mollerussa, però un error va condemnar els lleidatans. Rey i Batalla no van tenir comunicació en una pilota dividida i el defensa va aclarir la pilota al cap del visitant Cunha i es va dirigir mansament cap a la porteria sense que ningú pogués evitar l’1-1. Gerra d’aigua freda en el moment més inoportú.
La segona meitat va començar amb la Muntanyesa fent més sensació de perill. El Mollerussa, un pèl atordit, va necessitar uns minuts per assentar-se i va tornar a agafar ritme amb els canvis. Al 65, Julen va estar a punt del gol amb un xut ajustat que Eric va desviar a córner. Poc després, una centrada de Scuri va acabar amb un desallotjament de Cadena que gairebé es converteix en autogol, però Eric, felí, va evitar el desastre. La Muntanyesa encara tindria un mà a mà d’Elhadji que va sortir a prop del pal. Va ser la seua última bala. En l’afegit, el públic va tornar a rugir: Scuri va centrar, Porta va rematar i la pilota va impactar al cos de Gerard Batalla. Els jugadors van demanar penal per mans, però l’àrbitre, immutable, va deixar seguir per, tot seguit, donar per acabat el partit.
Parcerisas: “Mereixíem guanyar, però el futbol és capritxós”
El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, no va amagar la frustració després de l’empat, en un partit que, segons la seua valoració, “ha estat el millor dels sis que portem a nivell ofensiu i defensiu”. A més, va lamentar que “el seu gol no ens l’han fet ells, ens l’hem fet nosaltres. Ha estat una falta de comunicació en un moment que estàvem bé”.L’entrenador també va explicar que “ja teníem previst un matx molt aturat, sabíem que ells vindrien a fer un partit llarg”.