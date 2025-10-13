SEGRE

IMATGES | El Palau blaugrana es tenyeix de bordeus amb 1.200 aficionats que van animar la victòria del Lleida contra el Barça

Lleida derrota per primera vegada en la seua història el Barça en partit oficial. Més de 1.200 aficionats van encoratjar des de la grada els de Gerard Encuentra

IMÁGENES | El Palau azulgrana se tiñe de burdeos con 1.200 aficionados que animaron la victoria del Lleida contra el Barça

IMÁGENES | El Palau azulgrana se tiñe de burdeos con 1.200 aficionados que animaron la victoria del Lleida contra el Barça

Publicat per
Javi Enjuanes

Creat:

Actualitzat:

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

Imatges del FC Barcelona - Hiopos LleidaJAVI ENJUANES

Imatges del FC Barcelona - Hiopos Lleida

El més llegit

tracking