Marc Márquez, operat de l’escàpula dreta
Al principi, va anunciar que no anava a passar pel quiròfan
El lleidatà Marc Márquez, nou vegades campió del món de motociclisme i vigent campió del món de MotoGP, ha estat operat amb èxit de l’escàpula dreta, després de passar revisió mèdica a l'Hospital Ruber Internacional de Madrid.
Márquez es va lesionar a l’espatlla després de caure en ser envestit per l’italià Marco Bezzecchi durant Gran Premi d’Indonèsia i, al principi, el seu equip, Ducati, va anunciar que no anava a passar pel quiròfan. Tanmateix, el mateix equip mèdic que li va diagnosticar la seua lesió fa set dies, ha constatat que la fractura de 'coracoides' i la lesió als lligaments no mostren signes suficients d’estabilització després d’una setmana d’immobilització, pel que, davant del risc d’inestabilitat residual, s’ha decidit realitzar una 'estabilització quirúrgica' per reparar també els 'lligaments acromioclaviculars’, segons explica l’equip oficial Ducati en una nota de premsa.
Aquesta operació era una de les possibilitats contemplades des d’un primer moment pels doctors si el tractament conservador estipulat no evolucionava de manera favorable i, en qualsevol cas, la recuperació de Marc Márquez, que ja es troba a casa seua, seguirà el mateix procés establert i la seua ulterior evolució marcarà la seua tornada a la competició.