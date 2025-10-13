Reoberta l'AP-7 a Tarragona però queden carreteres tallades per les fortes pluges
El Govern alerta que l'episodi de pluges "no s'ha acabat" i fa una crida a la prudència davant la previsió de nous aiguats
Un ferit greu i 17 lleus pel temporal de pluges a les Terres de l'Ebre
L'AP-7 ha quedat reoberta entre Ulldecona i Freginals en sentit sud a quarts de dues de la matinada, mentre que en sentit nord es manté un carril tallat per netejar la via. Es mantenen tallades l'N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita, la TV-3317 a Freginals, la T-1025 de Santa Bàrbara a Mas de Barberans i la TP-3311 de Santa Bàrbara a Galera.
Els Bombers i els Mossos han revisat durant la nit la xarxa viària per fer neteja de la calçada i esgotament d'aigua acumulada. En alguns casos caldrà enviar-hi maquinària pesant per la presència de rocs o, fins i tot, d'algun mur esfondrat, segons han informat des de Bombers. El Grup d'Estructures Col·lapsades està inspeccionant diferents construccions i vies per valorar possibles afectacions estructurals.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 18 persones, una greu i 17 lleus, a conseqüència del temporal de pluja. L'inspector dels Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha destacat que no s'ha produït cap víctima mortal tot i les situacions "perilloses" que s'han viscut. Entre les 17.30 hores de diumenge i les 9 del matí, els Bombers han atès 358 avisos, dels quals 298 a la comarca del Montsià i 60 al Baix Ebre. Fins aquest matí han fet 31 salvaments, la majoria de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 2.093 trucades des de l'inici de l'episodi de pluges, que han generat un total de 1.630 expedients.
L'episodi de pluges "no s'ha acabat"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertat que el temporal de pluges "no s'ha acabat" i ha fet una crida a la prudència davant de la previsió de nous aiguats durant la jornada. En declaracions des de Tortosa, Illa ha explicat que els models de predicció meteorològica indiquen nous episodis de pluges, que poden ser torrencials, a partir de mig matí i migdia, i durant la tarda.
A més ha indicat que els models "no permeten predir ni a quin lloc ni a quina hora" però podrien estendre's al prelitoral i litoral. Per això, ha insistit que no es dona per acabat l'episodi i el Cecat es tornarà a reunir tant a les 13.00 hores com al vespre, tant per avaluar les actuacions fetes com per decidir si cal estendre les mesures de prevenció.