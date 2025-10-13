PIRAGÜISME
Una Segre Cup lleidatana
La meitat dels podis van ser per als palistes de Lleida. Amb quatre victòries, a càrrec d’Anna Simona, Manel Contreras, Faust Clotet i Jan Vicente
La dotzena edició de la Segre Cup de piragüisme eslàlom va abaixar ahir el teló a Ponts, seu de la segona jornada que, com la primera disputada dissabte a la Seu d’Urgell, va tenir clar accent lleidatà. Al final, 10 dels 21 podis finals de la competició, inscrita en el calendari de l’ICF i que va congregar un centenar de participants, van ser per als palistes locals, amb un total de cinc victòries, i això que dos dels favorits, els olímpics Núria Vilarrubla i Miquel Travé, que havien guanyat les seues respectives disciplines dissabte, no van prendre part ahir al canal pontsicà.
La jove Anna Simona, del Cadí Canoe Kayak va ratificar la seua victòria global en K1 júnior gràcies al segon lloc que va aconseguir ahir tant en el short slalom, la nova modalitat que s’ha provat en aquesta prova, com en l’eslàlom olímpic, davant de la basques Ainara Goikoetxea, mentre que el tercer calaix del podi va ser per a la també urgellenca Ona Perelegre. A la categoria masculina, Faust Clotet, de l’Associació Esportiva Pallars, es va emportar el triomf final gràcies al tercer lloc en la prova curta i la victòria en l’eslàlom, superant el donostiarra Mario del Teso i el palista del Cadí Thyzzian Torras.
En sèniors, el també urgellenc Manel Contreras també va complir amb el guió i va acabar imposant-se gràcies a la segona posició d’ahir en l’eslàlom, ja que en la distància curta no va poder passar del dotzè lloc. El palista de Ponts Miquel Farran, que va firmar ahir un doblet, va acabar al tercer calaix del podi.
En canoa
En l’especialitat de canoa, el Cadí va copar els tres llocs d’honor en sènior masculí, amb Azuka Mbelu com a guanyador, secundat per Marc Vicente, que va ser el guanyador de les dos proves d’ahir, i Joan Sansa, mentre que Jan Vicente, també de l’entitat de la Seu d’Urgell, es va emportar la crono en júnior després del segon lloc en el short slalom, darrere del seu germà Marc, i la victòria en la distància llarga, superant els bascos Oihan Deus i Mario del Teso.