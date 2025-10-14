ROLLERSKI
Doble podi lleidatà a l’Estatal de Salardú
La localitat aranesa de Salardú va ser escenari aquest diumenge del Campionat d’Espanya de distància en clàssic de Rollerski, organitzat pel Club Aranès d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI), que va tenir dos lleidatans al podi masculí. El jove Pau Molins, júnior U20 pertanyent al CENA de Tuixent, va acabar l’exigent traçat de 7,8 quilòmetres i més de 500 metres de desnivell positiu en segona posició, a 1:08.5 del guanyador, l’olímpic donostiarra Imanol Rojo. Va completar el podi l’esquiador de l’equip nacional Jaume Pueyo (CEFUC), mentre que Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic i també de la selecció estatal, va acabar a la quarta posició.