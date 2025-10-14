FUTBOL
Lamine Yamal i Fermín ja s’entrenen amb el Barça
Dani Olmo serà baixa durant diverses setmanes i es perdrà el clàssic
Lamine Yamal i Fermín López es van tornar ahir a entrenar amb el grup després de superar les seues respectives lesions, segons va informar ahir el FC Barcelona. Ambdós van formar part de la primera sessió d’entrenament de l’equip blaugrana després d’uns dies de descans per l’aturada de seleccions, amb l’absència de la majoria dels jugadors internacionals.
La sessió d’entrenament que es va portar a terme al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva va comptar amb la presència de dos futbolistes molt importants per a Hansi Flick, ja a prop de la seua recuperació. El tècnic alemany, per contra, va conèixer ahir les lesions del centrecampista Dani Olmo i les molèsties, sense lesió, de Ferran Torres, que ahir va deixar la concentració de la selecció espanyola, com ja va fer el seu company Olmo fa dies.
En el cas de Lamine Yamal, ha tornat amb el grup després de recaure de les molèsties al pubis en el partit davant del PSG, que li van fer perdre’s el duel de Lliga davant del Sevilla. Mentrestant, Fermín va patir una lesió muscular en el xoc davant del Getafe disputat a finals del mes de setembre i no ha estat disponible des d’aleshores.
Dani Olmo estarà de baixa un període de temps indefinit per una lesió muscular al soli esquerre que, no obstant, no presenta “afectació connectiva”, i es perdrà els següents partits amb el Barça, entre els quals el clàssic. Segons va explicar la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Olmo va arribar a la concentració dilluns passat amb “signes de fatiga muscular”, segons va informar el FC Barcelona la selecció. Una fatiga que, després d’un únic entrenament previ al partit contra Geòrgia, divendres passat i que va acabar amb molèsties, ha acabat sent una lesió muscular.
D’altra banda, segons va informar el programa Què t’hi jugues, de la Cadena SER, la constructora turca Limak, a la qual es van adjudicar les obres del Camp Nou, va obtenir la puntuació més baixa en la valoració que va fer l’equip tècnic. Fomento de Construcciones y Contratas i Ferrovial van tenir una puntuació millor.
Ewa Pajor evita el quiròfan però serà baixa entre 4 i 6 setmanes
La jugadora del Barça Femení Ewa Pajor pateix una lesió de genoll que l’obligarà a seguir un tractament conservador i a ser baixa entre quatre i sis setmanes, si bé evita el quiròfan i una lesió major que l’hauria pogut deixar sense jugar aquesta temporada. “La jugadora del primer equip Ewa Pajor s’ha sotmès a proves mèdiques complementàries a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que constaten una lesió al complex posterolateral del genoll dret sense altres lesions associades”, va anunciar el club blaugrana.
D’altra banda, el club va anunciar ahir l’ampliació per tres temporades del contracte de la portera internacional mallorquina Cata Coll, que acabava contracte el pròxim estiu i que continuarà defensant la porteria blaugrana fins 2029.