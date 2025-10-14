SEGRE

Rosamari Carulla i Carlos Zoyo s’imposen en la Cursa del Torró

Un moment de la sortida de la Cursa del Torró d’Agramunt. - ITER5

REDACCIÓ

La Cursa del Torró d’Agramunt va reunir diumenge, en la 35 edició, 450 atletes entre les diferents propostes de l’organització, carreres de 10 i 5 quilòmetres i també infantils. En la distància gran va vèncer Rosamari Carulla (Altan Wear), amb un temps de 40:22, mentre que la segona posició va ser per a Noemí Aumedes (Xafatolls), amb 41:25. Va completar el podi Maite Farran (KM0 Ponent), que va parar el crono en 41:40. La victòria en la categoria masculina va ser per a Carlos Zoyo (independent), que va marcar 35:35, sent segon i tercer, respectivament, Jose Do Prado (Ironwill Pro) amb 36:00 i Jesús Sánchez (Facvac), amb 36:19.

En la prova dels 5 quilòmetres va vèncer Antonia Argilés (Almiramar), amb 20:52, seguida de Karina Abatedaga (CA La Pobla de Segur), amb 21:32 i M. Carme Altisent (CE Linyola), amb 21:41. Pel que respecta a la categoria masculina la victòria se la va adjudicar Pol Carrera (CA Igualada) amb 16:27, seguit de Marc Toda ((Ind.) amb 17:22 i Albert Marsol (Escatxics) amb 17:39.

