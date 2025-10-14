ATLETISME
Rosamari Carulla i Carlos Zoyo s’imposen en la Cursa del Torró
La Cursa del Torró d’Agramunt va reunir diumenge, en la 35 edició, 450 atletes entre les diferents propostes de l’organització, carreres de 10 i 5 quilòmetres i també infantils. En la distància gran va vèncer Rosamari Carulla (Altan Wear), amb un temps de 40:22, mentre que la segona posició va ser per a Noemí Aumedes (Xafatolls), amb 41:25. Va completar el podi Maite Farran (KM0 Ponent), que va parar el crono en 41:40. La victòria en la categoria masculina va ser per a Carlos Zoyo (independent), que va marcar 35:35, sent segon i tercer, respectivament, Jose Do Prado (Ironwill Pro) amb 36:00 i Jesús Sánchez (Facvac), amb 36:19.
En la prova dels 5 quilòmetres va vèncer Antonia Argilés (Almiramar), amb 20:52, seguida de Karina Abatedaga (CA La Pobla de Segur), amb 21:32 i M. Carme Altisent (CE Linyola), amb 21:41. Pel que respecta a la categoria masculina la victòria se la va adjudicar Pol Carrera (CA Igualada) amb 16:27, seguit de Marc Toda ((Ind.) amb 17:22 i Albert Marsol (Escatxics) amb 17:39.