MOTOCICLISME
Set podis per a Lleida al Campionat de Catalunya de Ponts
El circuit El Bosquet de Ponts va ser escenari aquest diumenge de la penúltima prova del Campionat de Catalunya de motocròs, que va congregar més de 60 pilots i en la qual els pilots lleidatans van aconseguir set podis.
En MX2 va triomfar Adrià Monné, de Bellpuig, que va demostrar un gran nivell i solidesa durant tota la jornada, superant Iván Polvillo i Mauro Osinlade, que van mantenir una fèrria pugna pel segon lloc. En MXElite també va brillar un altre lleidatà, Sergio Castro, que es va emportar la victòria amb el tarragoní Iván Cervantes, del Moto Club Segre, tercer.
En MX4 i MX5 van arribar dos victòries lleidatanes més. En la primera va triomfar Pere Mas (Moto Club Segre), que va guanyar les dos mànegues per pujar al primer lloc del podi, seguit del barceloní José Ramón Osinalde i el gironí Jordi Pagés, mentre que Alfred Camps (Moto Club Alpicat) va fer el mateix en l’altra categoria, superant els barcelonins Agustí Vall i Pere Caro, segon i tercer, respectivament.
En les categories de base, Jordi Alba, de Castelldans, es va anotar la victòria en MX125 després de vèncer les dos mànegues, seguit de Nil Pallarés, de Bellver, mentre que en MX Sub-18, Didac Arfelis, d’Almacelles, va ser segon.