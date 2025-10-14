BÀSQUET
La tercera millor defensa
L’Hiopos Lleida ha encaixat una mitjana de 154 punts en dos partits, catorze més que Unicaja i dinou més que Múrcia. És líder en rebots defensius i taps
L’Hiopos Lleida és una de les sensacions d’aquesta arrancada de Lliga Endesa 2025-2026, més encara després d’assaltar aquest diumenge el Palau Blaugrana, on mai no havia vençut, acompanyat per més de 1.200 aficionats. Una de les claus d’aquest gran inici és, sens dubte, la intensitat que imprimeix enrere, la qual cosa li ha valgut per ser, actualment, la tercera millor defensa de tota la Lliga, encaixant una mitjana de 77 punts per partit –la campanya passada va acabar amb 88 de mitjana–, només superat per l’Unicaja, que en rep 7 menys (70), i el Múrcia, amb gairebé 10 (67,5).
A més, és el líder en dos apartats importants en la contenció, el de rebots defensius, amb 31 de mitjana –la temporada passada no arribava a 24– i el de taps, amb cinc gorres per partit. En aquesta última faceta destaca Atoumane Diagne, que fa una mitjana de dos. En el pla negatiu, és l’equip que més pilotes perd amb 5 de mitjana, una conseqüència inherent a l’estil de joc tan directe que imprimeix i que en ocasions provoca certa precipitació.
En uns altres sis apartats, l’Hiopos figura al top 5. És el tercer millor equip en percentatge de tir de 2 punts (60%), amb Mikel Sanz en la quarta posició individual (87,5%); el quart en rebots totals (42 de mitjana), assistències (21) i tirs de 2 (24,5), i el cinquè en percentatge d’encert en triples (36%), a més de ser el setè en recuperacions, amb 7,5, pal·liant en part les 16 pèrdues que comet, faceta en la qual és el pitjor de la Lliga.
L’Hiopos comparteix ara mateix el liderat amb uns altres cinc equips, que no són ni Barça ni Madrid, i va pel camí de firmar la millor arrancada de la història d’un equip lleidatà a la Lliga ACB. El rècord el té l’aleshores Caprabo Lleida en la seua segona temporada en la categoria, la 2001-2002, quan va guanyar els quatre primers partits i es va situar, en la quarta jornada, líder en solitari. Al final, no obstant, es va quedar fora del play-off, que sí que va jugar en la temporada de la seua estrena, que va arrancar amb un 0-2 i després va millorar ostensiblement.