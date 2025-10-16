SEGRE

Cinc entitats de Lleida ja fan servir el pavelló Martín Cano

Els representants municipals i dels clubs, al pavelló. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

REDACCIÓ

Cinc entitats de Lleida ja utilitzen el pavelló Martín Cano gràcies al conveni entre la Paeria i el Sícoris Club. La secció de rítmica del Sícoris, el CB Cappont/Sícoris, Futsal Lleida, Futbol Sala Pardinyes i Aspros s’hi entrenaran fins al 2028. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñonez, acompanyats pel president del Sícoris, Eduard Abella, van visitar el pavelló ahir a la tarda i van saludar els responsables dels clubs usuaris.

