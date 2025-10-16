FUTBOL
De golejada en golejada
El Barça s’imposa amb solvència en la seua visita a la Roma, al rematar un bon partit a la segona part. Després del 0-1 de Brugts al 2, les blaugranes no van tornar a marcar fins al 58’
❘ RoMA ❘ El Barcelona es va despertar a temps i va golejar ahir (0-4) la Roma en la segona jornada de la Lliga de Campions, en un duel que va dominar de principi a final, malgrat que va patir per moments davant de l’ordre defensiu i les contres del conjunt italià. Així, el conjunt blaugrana manté la velocitat de creuer, després de golejar el Bayern (7-1) en la jornada inaugural de la competició europea i del contundent 0-6 de lliga contra l’Atlètic d’aquest diumenge.
El duel va començar de forma immillorable: al minut 2, Brugts va avançar el Barça en la primera jugada de perill. Tanmateix, l’equip de Pere Romeu va perdre intensitat i, malgrat monopolitzar la possessió, no va aconseguir ampliar l’avantatge abans del descans. Baldi, la portera romana, va salvar les seues amb dos intervencions davant de Guijarro i Salma, mentre que Kika va vorejar el segon gol blaugrana. La Roma, replegada i amb Pilgrim com a amenaça constant, va generar perill al contraatac. En una ocasió, va marcar però el gol va ser anul·lat, i en una altra, Cata Coll va respondre amb una gran parada per mantenir l’1-0.
El segon temps va arrancar amb tensió: Alèxia va fallar un penal i el Barça hauria pogut pagar car la falta d’encert. Però la capitana es va refer i va liderar la reacció. Va trobar Salma en velocitat, i aquesta va assistir Kika, que des de fora de l’àrea va firmar el 0-2 al minut 58. El gol va donar calma i va obrir el camí. Poc després, Graham Hansen va provocar un altre penal que Alèxia va transformar amb precisió. Al tram final, la mateixa Graham va tancar el compte al 90, amb el 0-4 que tancava el partit.