FUTBOL
De Jong amplia el contracte amb el Barcelona fins al 2029
Va fitxar el 2019 i no se sent “infravalorat”
El centrecampista neerlandès del FC Barcelona, Frenkie de Jong, va firmar ahir l’ampliació del seu contracte per tres temporades més, fins al 30 de juny del 2029. Va assegurar que “no em sento infravalorat pels companys o entrenadors, o gent del club. Crec que és més cosa vostra, això sí. Al final tothom pot tenir la seua opinió, és la part bonica del futbol. Cadascú ho veu diferent, però dins del club no em sento infravalorat ni pels companys” i va criticar també que en el passat es van exagerar molt les quantitats que cobrava i que això va afectar la seua imatge.
“No explicaré el que cobraré amb el nou contracte. Crec que es va exagerar molt el que cobrava. Mai no han sortit les xifres reals, es va dir que era el jugador que més cobrava d’Europa i això ha afectat una mica com em veu la gent. És culpa vostra [amb referència a la premsa]”, va afegir.
Després de l’entrenament De Jong es va desplaçar fins a les oficines del club, a l’Spotify Camp Nou, per escenificar l’acord juntament amb el president Joan Laporta, el vicepresident esportiu, Rafael Yuste, i el director de l’àrea de futbol Anderson Luis de Souza Deco, entre altres executius de l’entitat i familiars del centrecampista.
Si compleix el nou contracte, De Jong, que va fitxar pel Barcelona l’estiu del 2019 procedent de l’Ajax, arribarà als deu anys vestint la samarreta blaugrana, una cosa que espera que es compleixi, si bé prioritza guanyar títols a allargar la seua carrera al club. “El més important és aconseguir títols. És una cosa que vull per a mi i per al Barça també. Per això he renovat”, va subratllar l’internacional neerlandès. Va dir també que té molt bona sintonia amb el tècnic Hansi Flick.
El club posa a la venda 3.614 carnets
El club va posar ahir a la venda 3.614 carnets per a aquesta temporada 2025-2026, als quals poden accedir els socis que ja tenien abonament per a l’Spotify Camp Nou. El passat dia 9 va obrir una fase de venda preferencial per a socis que tenien accés al Lluís Companys la temporada passada. Dels 24.800 carnets se’n van retirar 21.186 i ara es posen a la venda, fins dilluns, la resta.
Solidaritat del club amb les Terres de l’Ebre
El FC Barcelona i la Fundació Barça han fet públic un comunicat en el qual expressen la seua solidaritat amb les víctimes de la dana Alice a les Terres de l’Ebre. Dissabte, contra el Girona, els jugadors mostraran una pancarta solidària per transmetre un missatge d’ànim a les persones que s’han vist afectades per les inundacions.