BÀSQUET
Krutwig: “Cap equip no s’ha salvat amb dos victòries”
El pivot demana “continuar treballant” per mantenir el bon moment del grup
L’Hiopos Lleida continua somiant en aquesta arrancada de Lliga Endesa després de firmar una històrica victòria al Palau Blaugrana davant del Barça diumenge passat (86-91). Cameron Krutwig, que va completar el partit amb quatre punts, tres assistències i nou de valoració, va lloar el bon moment que travessa l’equip, malgrat que va insistir a mantenir els peus a terra.
“Va ser un molt bon partit d’equip. L’energia al pavelló va ser una bogeria i volíem aconseguir aquesta victòria per als nostres aficionats”, va explicar el pivot nord-americà ahir abans de la sessió d’entrenament. Krutwig va destacar l’esforç col·lectiu i la unió del grup: “Tots hi van contribuir, tots van jugar com saben i hem de continuar creixent en aquesta línia, perquè cap equip no es manté en la Lliga amb dos victòries, així que hem de continuar treballant”, va declarar.
El jugador va voler agrair especialment el suport dels seguidors desplaçats a Barcelona: “Es van haver de desplaçar fins allà i era un partit primerenc, però el seu suport va ser increïble.” “Tenim la millor afició de la Lliga. Ja ho sabia de quan vaig estar aquí fa dos anys i és bonic viure-ho a l’ACB”, va afegir. A més, va demanar a l’afició que “segueixin amb nosaltres durant tota la temporada. Segur que hi haurà alts i baixos, però necessitem el seu suport sempre, perquè l’energia i la confiança que ens transmeten és enorme”.
Krutwig també va recordar l’emocionant final de partit, amb l’entrenador, Gerard Encuentra, expulsat durant tot l’últim quart. “Podríem haver perdut fàcilment el partit, però l’equip es va mantenir unit en tot moment i va treure la seua millor versió. Això demostra el caràcter del grup i els bons veterans que tenim”. “Va ser un moment molt especial veure el Gerard (Encuentra) tornar a la pista per celebrar amb nosaltres la victòria”, va exposar. De cara al compromís davant del València Bàsquet d’aquest diumenge al Barris Nord, el pivot d’Illinois va deixar clar que “cal respectar tots els rivals en aquesta Lliga, i el València és un dels millors a dia d’avui, però no tenim por de ningú. Només hem de mantenir-nos fidels al nostre joc i competir com a equip”.