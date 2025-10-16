HOQUEI
Un mal inici porta a la derrota
El Pons Lleida cau superat per l’Igualada, que va marcar dos gols en els tres primers minuts i va sentenciar amb dos més a l’inici de la segona part. L’equip encara no ha sumat a casa
❘ lleida ❘ Segon partit a l’Onze de Setembre i segona derrota del Pons Lleida, que en aquest inici de Lliga ha sumat els seus quatre punts en els dos partits que ha jugat fora. L’equip lleidatà es va veure clarament superat ahir per l’Igualada (2-6), en un duel que els de l’Anoia van sentenciar amb dos gols al començament de cada part. El Llista pateix en defensa i encara que creï moltes ocasions, està pagant molt cara aquesta fragilitat a la part de darrere.
El matx no va començar gens bé per als d’Edu Amat. L’Igualada va marcar el 0-1 en la seua primera rematada a porta, obra de Juan Ruano quan no s’havia complert el minut dos. Només un minut més tard va arribar el 0-2 en el segon tir a porta de l’Igualada, anotat en aquesta ocasió per Marc González.
El Pons Lleida exhibia arribada, però l’encert li donava l’esquena i a més va topar amb una gran actuació del porter visitant, Arnau Martínez. Darío Giménez hauria pogut marcar al minut 5 i tot seguit Ruano gairebé marca, deixant clar que no seria una nit còmoda per als lleidatans.
Als 9 minuts Roger Bars va veure la targeta blava, però el Pons Lleida no va aprofitar la superioritat, malgrat que Nico Ojeda gairebé marca al minut 10. Per a súmmum de mals, al minut 15 va arribar el 0-3 marcat per Matías Pascual, en una acció molt protestada pel Pons Lleida, ja que Martí Gabarró va rebre un cop, va caure a terra i els àrbitres no van parar el partit.
El Llista, que sempre dona la cara, va retallar distàncies en la recta final de la primera part amb l’1-3 de Fabri Ciocale (19’) i el 2-3 de Nico Ojeda (24’), que aquesta vegada sí que van aprofitar una superioritat per blava a Borràs. Però els cinc primers minuts de la segona meitat van ser decisius, amb dos nous gols de l’Igualada. Amb 2-5 el Pons Lleida ho va intentar a la desesperada, però l’únic gol, al 48, va ser per a l’Igualada, que va deixar el 2-6 final.
El tècnic Edu Amat va explicar a l’acabament del duel que “estem regalant massa gols. No es pot començar un partit com ho hem fet nosaltres. Cal fer un pas endavant a nivell defensiu” va assenyalar, afegint que “a nivell ofensiu arribem molt, però el problema el tenim enrere”, va concloure.