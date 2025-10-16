ACTIVITATS
Reparar camins i vides
Un grup de joves restaura un sender a la Cerdanya per iniciativa de la Fundació Kilian Jornet. Experiència de compromís ambiental i social
Un grup de joves en risc d’exclusió social va participar el cap de setmana passat en una jornada de voluntariat a la Cerdanya per restaurar un tram de sender de muntanya. L’activitat, organitzada per la Fundació Kilian Jornet, l’app de rutes Wikiloc i l’Associació Transpirenaica Social Solidaria (TSS), va formar part del projecte Restore the Trails, que busca recuperar camins històrics i espais naturals degradats al Pirineu.
La trobada, celebrada dissabte i diumenge passats al refugi de Cap de Rec, a l’Espai Natural Protegit de la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, va combinar tasques de restauració ambiental amb activitats educatives i de desenvolupament personal.
Guiats per tècnics i educadors ambientals, els joves van treballar en la neteja i reparació del sender, construint estructures de pedra seca per evitar l’erosió. Per a la TSS, entitat dedicada a la integració social a través de l’educació en la naturalesa, la clau està a donar responsabilitats reals. Així ho va demostrar Mahamadou, estudiant de jardineria, que es va incorporar ràpidament a l’equip tècnic: “Totes les pedres serveixen, però no en qualsevol lloc. Cal trobar el lloc adequat per a cada una”, va explicar. El treball col·lectiu va permetre restaurar un tram del camí i va generar entre els participants un fort sentiment d’orgull i pertinença.
Més enllà de l’esforç físic, l’experiència es va convertir en una oportunitat per a la reflexió en què els joves van compartir històries personals i aprenentatges. Diumenge, la caminada cap a l’Estany de l’Orri va servir com a tancament simbòlic. Allà, Núria Burgada, mare del Kilian i educadora de la Fundació, va dirigir una sessió de meditació a l’aire lliure: “No som un element extern a la naturalesa, som naturalesa. I només si la coneixem podrem estimar-la i protegir-la”, va dir.
En una altra de les activitats cada participant havia de triar un símbol que el representés. La María va escollir la flor de lotus –“naix al fang, però floreix blanca i forta”–, mentre que d’altres es van identificar amb animals com el gat o el tigre, en una metàfora de la resiliència.
El lema de la jornada, Restaurar per transformar, va sintetitzar l’esperit de la trobada perquè no només es tractava de millorar un sender, sinó de reconstruir vincles, autoestima i consciència ambiental. El projecte Restore the Trails de la Fundació Kilian Jornet busca precisament connectar la conservació del patrimoni natural amb el compromís social. Com va resumir un dels joves a l’acomiadar-se: “Hem tret pedres del camí, però també del nostre interior.”