HOQUEI
La UdL i el Vila-sana renoven el seu conveni de col·laboració
Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida (UdL) i Ramon Porta, president del CP Vila-sana, van firmar ahir la renovació del conveni de col·laboració que van iniciar a l’any passat i que, entre altres coses, permet a les jugadores universitàries del club del Pla d’Urgell acollir-se al programa Tutorsport UdL de representació esportiva i alt nivell. Amb aquest acord, la UdL renova la contribució que el Vila-sana està fent en la promoció de l’esport femení.