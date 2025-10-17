BÀSQUET
La catedral del bàsquet
La Seu Vella, escenari de la cinquena promoció del Hall of Fame del Bàsquet Espanyol. Rudy Fernández, Jordi Villacampa, Luci Pascua, Ana Belén Alonso i Svetislav Pesic ja són llegenda
La Seu Vella va ser ahir l’escenari de la celermonia d’ingrés de la cinquena promoció del Hall of Fame del Bàsquet Espanyol. Rudy Fernández, Jordi Villacampa, Luci Pascua, Ana Belén Álvaro, Svetislav Pesic, l’exàrbitre Santiago Fernández, Joe Arlauckas i els clubs Estudiantes de Madrid i Joventut de Badalona, història viva del bàsquet espanyol, es van unir ahir a la galeria de llegendes que hi han entrat en les quatre edicions anteriors, amb noms tan il·lustres com Epi, Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Corbalán, Emiliano, Sabonis, Antonio Díaz Miguel, Luyk, Buscató, Calderón. Pau Gasol, Fernando Romay, Marc Gasol o Wayne Brabender, entre molts d’altres.
L’acte el van conduir l’exjugadora Marta Fernández i el periodista Pacojó Delgado. La germana de Rudy va destacar l’escenari, “que és ple d’art i història” en una ciutat, Lleida, “que respira bàsquet” i va recordar que és la primera vegada que aquesta gala se celebra fora de Sevilla, escenari de les quatre anteriors. Hi van assistir l’alcalde Fèlix Larrosa; el president de la Diputació; Joan Talarn; el conseller d’Esports, Berni Álvarez, exjugador del Lleida Bàsquet i amb figures com Romay, Antonio Martín (president de l’ACB), Berni Tamames o Sergi Grimau.
La mítica Ana Belén Álvaro, que al 93 va guanyar el primer or per al bàsquet espanyol, considerava que entrar al Hall of Fame era “el premi a l’esforç de tants anys de bàsquet” i Lucila Pascua, exjugadora del Cadí (2019-2020) i guanyadora de vuit medalles amb Espanya va dir que “ha estat una sorpresa però és un orgull el reconeixement que representa”. Rudy Fernández va dir que “és un gran honor per a mi i que la gala la presenti la meua germana Marta, un referent per a mi, ho fa encara més especial”.
Batemon: “Els fans aporten una energia extra”
James Batemon, jugador de l’Hiopos Lleida, es va mostrar agraït pel suport de l’afició lleidatana, que considera clau en la victòria del cap de setmana passat a la pista del Barcelona. “No puc agrair prou el suport de l’afició”, va explicar. “Va ser una de les principals raons per les quals vaig decidir quedar-me. El suport que mostren a l’equip és inigualable i a Barcelona semblava un partit a casa”. El nord-americà va afegir que “tenir el suport de l’afició és increïble, intentes estar calmat, però quan escoltes als fans et puja l’adrenalina i t’aporten una energia extra”, va assenyalar el jugador.