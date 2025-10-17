PÀDEL
Donatiu solidari del Tennis Urgell a Afanoc
El Club Tennis Urgell va fer lliurament a Afanoc Lleida d’un xec per 908,5 euros, quantitat recaptada durant la celebració del Trofeu Afanoc-Americana de Pàdel, disputat diumenge passat a les instal·lacions del club.
Els fons procedeixen de les inscripcions de les 25 parelles participants i de la venda de marxandatge solidari feta durant el torneig. En l’acte d’entrega va participar Mirko Carbone, membre de la junta del club.
Aquesta va ser la cinquena edició d’un torneig benèfic que, any rere any, apel·la a la solidaritat dels socis i sòcies del club i destina íntegrament la recaptació a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), en suport a la seua tasca amb els menors i famílies afectades pel càncer infantil.